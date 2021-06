Drepte mannen med kokende vann

59 år gamle Corinna Smith ble tirsdag funnet skyldig i å ha drept ektemannen gjennom 38 år, 81 år gamle Michael Baines i deres felles hjem i byen Neston i England 14. juli i fjor, skriver BBC.

Etter en disputt med ektemannen og et annet familiemedlem skal Smith ha funnet frem en bøtte fra hagen, fylt den med kokende vann og tre poser sukker. Deretter helte hun det over sin sovende ektemann.

– Tror jeg har drept ham

Etter ugjerningen skal 59-åringen ha løpt over til nabohuset i tårer og fortalt naboene at hun hadde skadet mannen.

– Jeg har skadet ham, jeg har skadet ham veldig ille. Jeg tror jeg har drept ham, skal hun ha sagt ifølge dommen.

Naboen kontaktet nødetatene, og i boligen fant politiet mannen i ekstreme smerter og med store brannskader. Han døde på sykehuset en drøy måned senere.

Smith ble først siktet for grov kroppsskade, men etter dødsfallet ble dette endret til drapssiktelse.

– Agerte i sinne

Tirsdag dømte juryen i Chester Crown Court 59-åringen skyldig i drapet. Selve straffen får hun ikke før 9. juli.

Etter rettssaken sa Jayne Morris fra påtalemyndigheten, CPS, at drapet var begått på en brutal og smertefull måte, og at det er snakk om et overlagt drap, skriver Cheshire Live.

– Hun var helt klart opprørt over uenigheten. Men bevisene viser at hun hadde kontroll og at hun agerte i sinne da hun helte den dødelige mixen over ektemannen og ville ta hevn, sier Morris.