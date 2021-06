Lukaku avslører: Slik skal Belgia-stjernene hedre Eriksen

Romelu Lukaku (28) og resten av Belgia-laget planlegger en markering for Christian Eriksen (29) når de møter Danmark torsdag.

Når Romelu Lukaku og resten av det belgiske stjernegalleriet skal spille mot Danmark i fotball-EM torsdag, ønsker Belgia-splillerne å hedre Christian Eriksen ved å spille ballen ut og klappe for dansken i kampens tiende minutt.

Den danske Inter-spilleren, som fikk hjertestans mot Finland i åpningskampen, bærer nemlig drakt nummer ti for de røde og hvite.

– I det tiende minuttet vil vi sparke ut ballen og klappe. Vi vil klappe sammen med Danmark. Det er normalt, sier Eriksens klubbkamerat Lukaku ifølge dansk TV2.

– Vi ønsker at sende en beskjed til Eriksen. Vi håper å se ham snart og tilbake på banen i god behold. Derfor ønsker vi hylle ham i kampens begyndelse, sier Belgias landslagstrener Roberto Martínez.

Idéen om å klappe i kampens tiende minutt stammet fra danske fotballsupportere som la frem forslaget på sosiale medier. Nå skal Belgia- og Danmark-spillerne, ifølge Lukaku, gjennnomføre markeringen.

På en pressekonferanse onsdag, fire timer før de belgiske profilene møtte media, sa imidlertid danskenes landslagssjef Kasper Hjulmand at det ikke var planlagt.

– Det har vi ikke snakket om. Jeg tror ikke, at det er et tema. Jeg tror at vi vil spille, sa Danmark-treneren.

