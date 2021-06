Bodø/Glimt med maktdemonstrasjon - scoret sju mot Godset

Bodø/Glimt 7 - 2 Strømsgodset

Molde 4-1 Sarpsborg 08

Strømsgodset var stinn av selvtillit etter å ha snudd tap til seier mot Rosenborg i forrige serierunde. I Bodø ble derimot høytsvevende drammensere kjapt sendt ned på jorden igjen.

Kampen var mer eller mindre punktert idet lagene gikk til pause på stillingen 4-0 til gultrøyene. Seieren var heller aldri truet i andreomgang og dermed topper nordlendingene fortsatt Eliteserien med 19 poeng.

– Dette er en maktdemonstrasjon, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre idet 4-0 var et faktum.

Saltnes ledet an målshow

De to første ble scoret av Glimt-kaptein Ulrik Saltnes som var i fyr og flamme fra start av. Da kampuret viste 15 spilte minutter hadde lysluggen rukket å score begge.

1-0 kom på klassisk vis etter seks minutter . Sondre Sørli fosset inn i sekstenmeter og la ut til kapteinen som enkelt kontrollerte ballen forbi Viljar Myhra og i mål.

Ni minutter senere ble et hjørnespark fra Patrik Berg pisket hardt inn. Ballen så ut til å gå direkte i mål, men bildene viste at Saltnes var sistemann på ballen før over den gikk over mållinjen.

Sondre Sørli fikset lagets tredje ved halvtimen, før lagets toppscorer meldte seg på scoringsballet. Etter to målløse kamper stanget Erik Botheim på vakkert vis vertene til pause med 4-0-ledelse mot hjelpeløse blåtrøyer.

– Blytungt, lød det fra Godset-kaptein Herman Stengel i intervju med Eurosport ved pause.

– Hva gjør man nå?

- Man må gjøre noe helt annet. Vi er for sene overalt. Det ser dumt ut, sa Stengel.

Erik Botheim fikk scoringen sin på Alfheim mot Srømsgodset etter to målløse kamper. Foto: Mats Torbergsen

Glimt senket tempoet - fortsatte å dominere

Trener Kjetil Knutsen gjorde to endringer etter pause da Ulrik Saltnes og Ola Solbakken ble erstattet av Hugo Vetlesen og brasilianeren Pernambuco.

Til tross for byttene og et litt roligere tempo i andre omgang, var det gultrøyene som alltid var nærmest den neste scoringen.

Den fikk de også: Etter litt flipperspill i Godsets sekstenmeter landet ballen perfekt for innbytter Vetlesen. Med innsiden av foten plasserte han ballen nydelig opp i høyre krysset etter 71 minutter.

Maigaard og lagkameratene fikk en redusering ti minutter før slutt. Via kunstgresset styrte dansken ballen i bue over Glimt-keeper Haikin og i mål etter innlegg fra Lars Vilsvik.

I løpet av kampens siste ti minutter fullendte nordlendingene ydmykelsen. Med sitt første mål i Eliteserien fikset Lasse Nordås 6-1, før Aksel Lindahl fikk æren av sette inn 7-1 kun to minutter etterpå.

Gustav Valsvik sørget for enda et trøstemål ett minutt før full tid, men det endte 7-2 i en maktdemonstrasjon av Bodø/Glimt. Dermed topper forsatt nordlendingene Eliteserien med 19 poeng etter åtte kamper.

Jubel for scoring 5-0 ved Glimts Hugo Vetlesen (t.v.) under eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Strømsgodset på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen

Stripete Molde slo Sarpsborg

På Aker Stadion tok Molde imot Sarpsborg til dyst. Vertene spilte for anledningen i stripete jubileumsdrakter da klubben feirer 110 år 19. juni.

Etter en jevnspilt førsteomgang i Rosenes by, vartet Molde opp med festfotball jubileumet verdig da de gikk i ledelsen mot sarpingene kort tid etter pause. Etzaz Hussain spilte gjennom Ola Brynhildsen med en elegant hælflikk. Fra dødlinjen la midtbanespilleren inn til en helt umarkert Ohi Omoijuamfo på bakre stolpe og spissen spaserte enkelt inn ledelsen i det 51. minuttet.

Seks minutter senere skrudde Eirik Ulland Andersen inn et frispark fra hjørnet av sekstenmeteren på elegant vis til 2-0 før Martin Bjørnbak headet inn 3-0 med et kvarter igjen.

Kristian Fardal Opseth flikket inn en redusering for gjestene i det 84. minuttet til liten nytte da Birk Risa scoret Moldes fjerde og kampens siste på overtid.Med 4-1-seier ligger Erling Moes menn på andreplass i Eliteserien med 19 poeng på åtte spilte kamper.