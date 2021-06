EM-stjerne langer ut mot journalist

I motsetning til fødelandet, hvor han aldri fikk en landskamp på A-lagsnivå, nyter i disse dager franskfødte Aymeric Laporte stor tillit i det spanske midtforsvaret.

Like fornøyd med tingenes tilstand er tydeligvis ikke midtstopperen i Manchester City, ifølge Mundo Deportivo.

Den spanske avisen hevder nemlig at Laporte mistrives hos de regjerende Premier League-mesterne og at han vurderer mulighetene for å reise tilbake til Spania for å spille fotball.

Artikkelen, som er skrevet av journalist Dani Gil, har satt sinnet i kok hos Laporte som langer ut mot journalisten på Twitter:

🤥🤥🤥 Dani, nadie ha hablado contigo y nadie hablara contigo https://t.co/N4kDEpex1e — Aymeric Laporte (@Laporte) June 16, 2021

– Dani, ingen har snakket med deg og ingen vil snakke med deg, skriver forsvarskjempen, som også slenger inn tre emojier med en lang, lyvende nese.

Barcelona et mulig alternativ

Laporte, som startet 14 Premier League-kamper for Manchester City denne sesongen, er ifølge artikkelen overbevist om at han er bak Ruben Dias og John Stones når det kommer til de to stopperplassene.

Den utløsende faktoren skal ha vært da han ble utelatt fra startelleveren i det som til da ville vært forsvarsspillerens høydepunkt i karrieren.

– Å ikke delta i Champions League-finalen bidro til misnøyen til den sentrale forsvareren, som har kontrakt med Manchester City til 2025, skriver Dani Gil i Mundo Deportivo.

Aymeric Laporte skal ifølge Mundo Deportivo ønske seg vek fra Manchester. Mulig stoppested kan være Barcelona. Foto: Csabadomotor / BILDBYRÅN

Den stødige forsvareren ble forstret opp i Athletic Bilbao hvor han totalt fikk 222 kamper og scorte ti mål. Det skal derimot være en annen katalansk storklubb som er det mest interessante målet.

– Han er klar over den skjøre økonomiske situasjonen til Barçerlona. På Camp Nou er det ikke nok penger til å betale for Laporte. Den eneste løsningen er en byttehandel mot en annen Barça-spiller, skriver avisen.

Laporte og resten av det spanske landslaget spilte uavgjort 0-0 mot Sverige i sin første gruppespillkamp i EM på mandag. Neste kamp for spanjolene er mot Polen i gruppe E på søndag.