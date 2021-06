Skeptisk til Sjögrens fremtid: – Jeg har ikke troen på prosjektet

0-7. Aldri før har Norge tapt med større sifre.



Den forrige bunnoteringen var 0-5 mot Sverige og Kina i henholdsvis 1985 og 1999.

– Det er krise, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Tapet ble også det siste i rekken av en tung landslagsvår. Etter tomålssseieren mot Belgia har det blitt tre strake tap for landslagssjef Martin Sjögrens utvalgte: Mot Tyskland, Sverige og nå Nederland.

Det skal nevnes at junisamlingen har gått uten tre av lagets største profiler: Caroline Graham Hansen, Guro Reiten og Maren Mjelde.

TØFF VÅR: Landslagssjef Martin Sjögren sammen med Karina Sævik. Her fra en samling i Lillestrøm i 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Likevel er Gulbrandsen mer skeptisk enn noen gang tidligere på om svensken er rett mann til å lede laget videre.

– Lærer de av det?

– Jeg har vært skeptisk og jeg har ikke troen på dette prosjektet. Jeg ser ikke framgang eller tydelig identitet som kan ta dem videre, sier Gulbrandsen.

Tapet var det siste før VM-kvalifiseringen starter i høst. Sjögren har kontrakt til etter 2022-EM.

SKEPTISK: Solveig Gulbrandsen, fotballekspert i TV 2. Foto: Espen Solli, TV 2

– En ting er å tape mot Sverige og være skuffet over det, men nå så går man til neste kamp og så blir det verre. At man ikke lærer av det tapet, og at det blir verre, og i tillegg at man ikke gjør noen grep under kampen som gjør at det blir bedre. Det bekymrer meg mer enn at man taper to treningskamper. Hva gjør de nå? Lærer de av det - og hva blir neste steg? spør Gulbrandsen, og fortsetter:

– Dette er trenerens ansvar. Men spørsmålet går over tid - har man troen på prosjektet? Jeg har slitt med det. Jeg synes ikke vi er gode nok.

TV 2 har vært i kontakt med Ingvild Isaksen, medieansvarlig for landslagskvinnene, som opplyser at Sjögren har reist hjem og er utilgjengelig for kommentar.

Tøff høst: – Krever tydelig identitet

Landslagssjefen statistikk er imidlertid ikke så gal: Siden debuten i januar 2017 har 44-åringen ledet Norge i 54 kamper. 31 av dem har endt med norsk seier.

VOND: Ingrid Moe Wolds (i midten) siste kamp som profesjonell fotballspiller ble grusom. Norge tapte 0-7 mot Nederland. . Foto: Vincent Jannink / Afp /

Nå venter et beintøft år.

Belgia, Polen, Albania, Kosovo og Armenia blir Norges kvalifiseringsmotstandere i kampen om plass i VM-sluttspillet i fotball for kvinner i 2023.

– En vanskelig trekning, sa Sjögren til NTB om trekningen.

Det utsatte EM-sluttspillet, som egentlig skulle vært arrangert i år, følger hakk i hæl.

– Framover krever jeg endring - en tydelig identitet som de faktisk behersker. Og at det gjenspeiler seg i resultatene, ikke bare at vi spiller bra, avslutter Gulbrandsen.