Nederland-stjernen om hjerteproblemene: – Hvorfor gjør jeg dette fortsatt?

Se Nederland-Østerrike på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.30!

Daley Blind spilte litt over en time da Nederland vant 3-2 mot Ukraina i deres åpningskamp i fotball-EM. Det satt midlertid langt inn for den tidligere Manchester United-spilleren etter hjertestansen til Christian Eriksen.

– Det som skjedde hadde stor påvirkning på meg. Ikke bare fordi Christian er en veldig nær venn av meg, men også på grunn av det som skjedde med meg selv. Jeg vurderte å ikke spille i kveld. Jeg måtte ta et stort mentalt steg, sa han i et intervju, gjengitt av blant andre Sky Sports, etter kampen.

Blind, som spilte med Eriksen i Ajax fra 2010 til 2013, har nemlig selv opplevd flere episoder med hjerteproblemer på fotballbanen. I 2019 ble han svimmel i en Champions League-kamp for Ajax mot Valencia. Årsaken viste seg å være en betennelse på en hjertemuskel. En ICD (internal cardiac dialibilitaor) ble operert inn for å slå i gang hjerterytmen igjen med et sjokk.

Forrige sommer falt Ajax-spilleren om i en treningskamp mot Hertha Berlin da ICD-en plutselig slo seg av. Kollapsen til tidligere Ajax-kamerat Eriksen brakte derfor med seg vonde minner for Blind.

– Jeg hadde store problemer med det, men jeg er stolt over det jeg gjorde. Alle følelsene kom ut på en gang en liten stund, sa han og la til:

– Jeg sov virkelig ikke bra. Jeg måtte overkomme et stort hinder for å gjøre dette.

– Tøft mentalt

Før mesterskapet slet 31-åringen med en ankelskade, men kun to måneder etter operasjonen var han klar nok til å delta i EM. Han sier selv han tok en «ansvarsfull risiko» ved å delta i mesterskapet. Ankelskaden er en bagatell sammenlignet med hjerteproblemene han har opplevd, forklarer han.

– Det er spesielt tøft mentalt, men personlig, også med tanke på familien min, så tenker jeg noen ganger: «Hvorfor gjør jeg dette fortsatt?», sa nederlenderen i et intervju med Reuters gjengitt av Sportstar.

– Så er det også en stemme i hodet mitt som umiddelbart sier: «men du har lyst å spille EM, har du ikke?». Og, for å være ærlig, med historien med hjerteproblemene, så er ikke ankelskaden så ille.

Da Blind falt om for andre gang i august i fjor, sa Carl-Erik Torp til TV 2 at hensynet til familien kan veie tungt i slik situasjoner. Han måtte selv legge opp etter at hjertet hans stoppet i en kamp for Brann mot Sogndal i 2011.

– Man vil ikke løpe rundt på en bane der alle er redde for deg. Det er ubehagelig og ikke noe kult for han at flere millioner mennesker skal se at han faller om og skremmer dem. Det er en påkjenning, sa Torp, som ble anbefalt av leger å legge fotballskoene på hyllen.

– Hadde jeg ikke hatt noen å ta hensyn til, så hadde jeg spilt videre. Den risikoen kan man ta fordi fotballen tilbyr såpass mye. Når man har familie er man ikke villig til å ta den risikoen lengre.

Blind er imidlertid klar til kamp mot Østerrike torsdag. Der vil han og de nederlandske stjernene ikke møte Marko Arnautović. Den tidligere West Ham- og Stoke-spilleren er utestengt etter feiringen hans mot Nord-Makedonia.

