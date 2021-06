Danmark utklasser Norge: Dette mener de er den største forskjellen på lagene

Se Danmark-Belgia på TV 2 og Play fra kl. 17.25.

I kveld skal Danmark nok en gang ut i en storkamp i et internasjonalt mesterskap. Men der danskene møter Belgia i EM, må norske landslagsspillere nøye seg med å se mesterskapet på TV.

Slik har det vært i flere år: I 2016, da Åge Hareide tok over som landslagssjef, var Danmark rangert som nummer 46 i verden. Nå er Danmark rangert som nummer ti i verden.

Under Hareides ledelse tok Danmark seg til to av to mesterskap.

Samtidig ble Danmark et tilnærmet umulig lag å slå: I løpet av sine 34 siste landskamper som Danmark-sjef, tapte ikke Åge Hareide en eneste kamp.

– Dette er en gjeng som har vært sammen over lang tid. I løpet av mine fire år som dansk landslagssjef brukte jeg stort sett den samme gjengen hele tiden. Og det har egentlig fortsatt nå. Riktignok har de supplert med noen unggutter, men det blir jo nesten som et klubblag: Det er veldig god kontinuitet. Det laget som starter knytter veldig tette bånd. Relasjonene blir gode, sier Åge Hareide til TV 2 om det danske laget.

DANSK SUKSESS: Åge Hareide oppnådde enorm respekt blant spillerne for sin innsats som dansk landslagssjef. Foto: Liselotte Sabroe/scanpix Danmark

I motsetning til Danmark har Norge slitt fælt med å ta seg til mesterskap. Forrige mesterskap var i 2000. På rankingen er Norge per nå på en 42. plass.

– Norge har Erling Braut Haaland. Det har ikke Danmark, men bortsett fra den posisjonen er det ingen posisjoner Norge er markant bedre enn Danmark på. Per nå er Danmark et langt bedre landslag enn Norge, og slik har det vel egentlig vært i mange år, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Få burde ha bedre forutsetninger til å uttale seg om forskjellene på Danmark og Norge enn Hareide og Ståle Solbakken.

– Kontinuitet. Og kvalitet. Ser du på hvert enkelt individ, så ser du at det danske landslaget har en Premier League-keeper i mål, en back fra La Liga, en stopper fra Premier League, en stopper fra Serie A, sier Hareide – og fortsetter å ramse opp hele det danske landslaget.

Ti av elleve i topp fem-klubb

Fasiten viser at ti av elleve spillere fra startoppstillingen mot Finland spiller i en topp fem-liga. Klubbene er heller ikke til å kimse av: Leicester, Valencia, Milan, Chelsea, Atalanta, Inter, Tottenham, Borussia Dortmund, RB Lepzig, FC København og Barcelona er klubbene danskene spiller for.

– Det sier seg selv at det betyr en del, sier Hareide.

Til sammenligning hadde Norge bare to spillere (Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland) fra en topp fem-liga i den forrige landskampen mot Hellas.

– Bare å nikke til det Åge Hareide sier. Danmark har nå en ufattelig bredde på både A-lag og U-lag i alle posisjoner, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

TV 2 har tidligere omtalt at norske spilleres spilletid i topp fem-ligaene ikke er i nærheten av sammenlignbare land. Etter forrige landslagssamling, var Ståle Solbakken klar på at blir viktig framover om Norge skal hevde seg internasjonalt.

– Kommer du deg til en topp fem-liga, så blir du vant til et høyere tempo. Det er løsningen, slo Solbakken fast etter to kamper der han var lite imponert over de fysiske tallene til de norske spillerne.

Tror kontinuitet er norsk nøkkelord

I løpet av sine fem første kamper har Ståle Solbakken benyttet 26 forskjellige spillere.

Han er naturligvis klar over at det er et unormalt høyt tall. Covid-situasjonen, tre kamper på seks dager i den første samlingen og det faktum av at han ønsket å bli bedre kjent med spillerne som ny landslagssjef er en naturlig forklaring til det.

Åge Hareide tror ordet kontinutet er et nøkkelord som norsk landslagssjef.

– Det å bygge kontinutet tror jeg er spesielt viktig for mindre nasjoner. Det er viktig å bygge relasjoner. Ved kontinuitet tror jeg du presterer bedre, sier Åge Hareide.

Ståle Solbakken nikker altså anerkjennende til Hareides påstand. På sikt tror TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at landslagssjefen ønsker å bruke en mindre kjerne enn han har gjort hittil.

– Det betyr nok veldig, veldig mye å finne en kjerne. Jeg tror Ståle i framtiden er interessert i å finne en gjeng på 14-15 spillere som skal spille det meste. Samtidig gir det mening at såpass mange har prøvd seg hittil, påpeker Mathisen.

– Håper de har lagt det vonde bak seg

I kveld får danskene en ny mulighet til å vise at de er blant Europas aller gjeveste landslag. Motstander i kveld, Belgia, er for øyeblikket rangert som verdens beste landslag.

Det er ingen tvil om at den første returen til Parken etter den spesielle opplevelsen med Christian Eriksen sist blir helt spesiell.

– Jeg håper vi får se et lag som har lagt det vonde bak seg, og at de klarer å frigjøre nok energi til å ta det ut i kampen. Jeg vet i alle fall at de får 25.000 tilskuere i Parken bak seg, sier Åge Hareide.

– Hvordan tror du spillerne vil takle det?

– Det er vanskelig å si. Det er klart det kan bli følelsesmessig når du kommer inn i Parken. Sannsynligvis er det en del som grubler over det fortsatt, men samtidig kan man jo snu det til noe positivt og bare kjøre på, sier Hareide.

– Hvordan ville du som trener håndtert den situasjonen? Ville du fokusert noe på det før kampen?

– Jeg tror egentlig at jeg som trener ville brukt minst mulig tid på å prate om det. Jeg tror alle forstår at man vil spille for Christian og alt det der. Jeg tror sånt fokus før kamp kan bli for mye gjentakelse. Jeg ville heller fokusert på Belgia og hvordan man skal slå dem, sier Hareide.

Det blir en utfordring stor nok i seg selv. For der Danmark nærmest har vært uslåelig de siste årene, så er Belgia omtrent det eneste laget som har slått danskene. To seiere er det blitt i Nations League.

– Det er jo bare Belgia som har slått Danmark på aldri så lenge, så jeg tror danskene er motiverte for å slå tilbake nå, sier Åge Hareide.