Hevder Johnson kalte egen helseminister «helt forbanna ubrukelig»

Boris Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings har publisert et blogginnlegg med rystende anklager mot den britiske regjeringen, og hvor Johnson tilsynelatende avslører at han har lite til overs for sin egen helseminister.

Dominic Cummings anses som å ha vært Boris Johnsons viktigste rådgiver, helt til han gikk av i november i fjor. Siden har eks-rådgiveren gjentatte ganger rettet alvorlige anklager mot Storbritannias statsminister og resten av regjeringen.

Onsdag har han gjort det igjen, denne gangen i et 7000 ord langt blogginnlegg, som øyensynlig avslører at Johnson var misfornøyd med helseminister Matt Hancocks innsats.

Innlegget inkluderer blant annet et skjermbilde av en meldingsutveksling med Johnson, fra 26. mars 2020. I bildet kan man se at Cummings først kritiserer at Hancock ikke hadde hevet landets testkapasitet som lovet, hvorpå Johnson tilsynelatende svarer: «Helt forbanna ubrukelig».

I en annen melding til Johnson, kritiserte Cummings Hancock for å ha «surret med respiratorene». Johnson svarte: «Det er Hancock vi snakker om. Han har vært helt håpløs».

I en tredje meldingsutveksling avslører Johnson at han vurderte å ta ifra Hancock ansvaret for å anskaffe smittevernsutstyr.

«Bevis»

I mai stilte Cummings til en høring i det britiske parlamentets vitenskaps- og helsekomité, hvor Storbritannias koronahåndtering var temaet.

Der hevdet Cummings blant annet at Hancock burde ha fått sparken for «15-20 forskjellige ting», blant annet for å ha løyet til folk ved flere anledninger. I tillegg kritiserte Cummings regjeringen for å ha brukt for lang tid på å ta grep i møtet med pandemien.

I kjølvannet av dette, påpekte Hancock at Cummings ikke hadde lagt frem bevis for påstandene.

Cummings sier onsdag at blogginnlegget «støtter oppunder det jeg sa om at regjeringen og statsministeren ved gjentatte anledninger har løyet om fjorårets feiltakelser».

Roste utenriksminister

Utenriksminister Dominic Raab vikarierte som regjeringssjef for Boris Johnson, da Johnson var koronasyk. Cummings bruker deler av blogginnlegget på å sammenligne Raab og Johnsons lederstiler.

– Raab ledet møtene på en ordentlig måte, istedenfor å rable med skrøner og vitser, sier Cummings.

Cummings avslutter blogginnlegget med å rette noen spørsmål til Johnson.

Innledningsvis spør Cummings om hvor mange som har mistet livet som følge av «Hancocks feiltagelser om testing, pleiehjem og smittevernutstyr» og «at Johnson feilet i å fjerne Hancock fra sin post».

Cummings spør også «hvorfor regjeringen lyver til parlamentet om at de måtte kaste en feilslått plan om at det skulle være flokkimmunitet i Storbritannia innen september i 2020».

Og til slutt, om «Johnson er enig med Hancock i at det ikke var noen mangel på smittevernutstyr i Storbritannia, eller om han er enig med det han selv sa i april i 2020, at tilgangen på smittevernutstyr var en katastrofe og grunn nok til at Hancock burde bli fjernet».

– Jeg synes ikke jeg er håpløs

Boris Johnson ble spurt om Cummings påstander under en spørretime på onsdag, men ønsket ikke å kommentere saken. En talsperson for statsministerens kontor har uttalt at Johnson stadig har full tillitt til helseminister Hancock.

HELSEMINISTER: Matt Hancock responderte på anklagene, onsdag. Foto: Kirsty Wigglesworth

– Jeg har ikke noen planer om å engasjere meg i hver eneste anklage som blir fremmet. Statsministeren har hatt et nært samarbeid med helseministeren, og kommer også til å ha det videre, sa talspersonen ifølge Sky News.

Opposisjonspartiet Labours vikarierende leder Angela Raynor sier til kanalen at anklagene er alvorlige, og at landet ikke bør utsette gjennomgangen av hvordan regjeringen har håndtert koronakrisen.

– Enhver statsråd som har brutt reglene og løyet, bør tre av, sier Raynor.

Også helseminister Hancock ble stilt til veggs om påstandene, og spurt om han mener at han selv håpløs.

– Jeg synes ikke det, svarte han.