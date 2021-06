Takknemlig lokalbefolkning: Tusen sykehusansatte får gratis fiskekort

De har stått i det i langt over ett år. Det skulle premieres, mente grunneierlaget. Og dermed kan tusen sykehusansatte nyte godt av gratis fiske i en av Norges beste lakseelver.

Sommeren har kommet, og ved bredden av en av Norges beste lakseelver står Kirsti Klingen og sønnen Per Ole (13) klar. Dette har de aldri gjort før. Nå er det mulig takket være Nedre Namsen grunneierlag. Som byr på gratis laksefiske til tusen ansatte ved sykehuset og deres familier.

– Hvordan går det, blir det noe fisk?



VENTER PÅ NAPP: Sykepleier, og nå laksefisker, Kirsti Kringen, smiler tålmodig. Hun forteller om stor begeistring for gaven blant kollegene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Nei! Sykepleieren ved sykehuset Namsos ler. Hun er vant med tur i fjellet og fiske i fjellvatn, men ikke dette.



– Jeg gir ikke opp selv om det ikke har nappet ennå, sier sønnen, Per Ole (13).



Han kan dra bort til elva når enn han vil, og ta med seg kamerater. Bare de har ei stang.

En gave i takknemlighet

Hele Norge har sett hvordan helsepersonell har måttet stå i det. På sykehus, hos fastlegen og på institusjoner. Med fare for å bli smittet selv.

– Vi er på alerten hele tida, selv om det ikke har vært mye smitte i Namsos, forteller sykepleieren, som også er hovedverneombud.



– Den utryggheten folk har kjent, den er der ennå, for vi har ikke kommet oss helt i mål.



Grunneierlaget fikk et forslag fra en av fiskeguidene. Hvorfor ikke by ansatte på gratis fiske hele sommeren?

GRUNNEIERNE TAKKNEMLIGE: Dette er et lite bidrag fra oss til dem som har måttet stå i det lenge, sier Ivar Andreas Sellæg Asbøll. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det synes vi var et veldig godt forslag, det er et lite bidrag fra oss til noen som har stått i det over lang tid, sier Ivar Andreas Sellæg Asbøll, en av grunneierne.



– Kanskje har de godt av dette, å finne roen i sjela nede ved elva.



Supertiltak

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra kolleger, som sier dette er et super-tiltak.



Kirsti smiler fornøyd i sola, til tross for at laksen ikke melder seg.

– Det er så fint at man har hele sommeren på seg, og man kan ta en tur etter jobb for det er ikke langt fra sykehuset.



I Namsos er det en bruktbutikk hvor det er mulig å låne seg utstyr.



Grunneierne lager til og med et kart for nybegynnerne som viser dem hvor de beste fiskeplassene finnes.

ARTIGERE UTE ENN INNE: 13-åringen Per Ole Klingen gleder seg til å ta med kompiser på fisketur. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Per Ole sier han ikke har vært redd for at mammaen hans skulle få Covid-19.

– Nei, de har «våpen» mot sykdommen på sykehuset, de bruker jo anti-bac for eksempel, og så har det ikke vært så mange smittede i Namsos heller.



– Det skal bli artig å ta med kameratene mine hit, det er jo mye artigere å være her enn å sitte alene hjemme.