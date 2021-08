Så lenge oljelampen ikke lyser, er det som regel ingen grunn til å tenke spesielt mye på motoroljen,

Men nå som årets sommerferie nærmer seg, kan det kanskje være smart å gjøre nettopp det. Fullpakket bil, mange kilometer og forhåpentligvis varme dager, gir den viktige oljen tøffe dager på jobb. Er det lenge siden forrige oljeskift, kan kanskje tiden være inne for å gjøre dette nå.

– Ja, absolutt. De aller fleste vet at god smøring er viktig, men mange er ikke klar over at oljen har flere funksjoner i en bilmotor.

Det sier Brooms egen bilekspert, Benny Christensen.

Har mange funksjoner

– Den aller viktigste funksjonen er så klart smøring som i praksis vil si å holde friksjonsflatene innvendig i motoren fra hverandre med en tynn, tynn oljefilm. I motsatt fall skjærer motoren seg. Så enkelt og så brutalt. Og dertil dyrt …

– Videre hjelper den til å holde motortemperaturen nede, så den har også en kjølende effekt, samt at den forhindrer korrosjon og irring, den hjelper til med å rense motoren for sot og annet smuss. Det er jo en grunn til at olje blir sort og ikke holder seg lysbrun. Til slutt har den også en tettende funksjon, utdyper Benny.

Når du skal kjøpe olje for etterfylling, eller for å skifte er det viktig at man får riktig type. Slå opp i bilens instruksjonsbok, eller ta kontakt med en forhandler om du er tvil om hva du skal ha. I motsatt fall kan det gå galt ifølge bileksperten.

– Ja, nyere bilmotorer er avanserte og særlig noen dieselmotorer kan være litt «sære» på dette med motorolje. Også moderne bilers eksosrensesystemer krever riktig olje for å fungere optimalt.

Resultatet av feil olje kan bli motorlamper som lyser, noe som indikerer feil. Eller i verste fall en ødelagt bilmotor.

Må takle ulike forhold

En motorolje må tåle både lave temperaturer når den skal startes en beinkald januarmorgen og den må tåle varmen som oppstår i motoren når man kjører opp Trollstigen med tung campingvogn, full bil og feriebagasje en varm sommerdag.

– Ja en olje må takle svært ulike utfordringer for å fungere optimalt. Den blir tykkere når det er kaldt og tynnere når den er varm. Ved lave temperatur må den være tynn nok til at den raskt når fram og smører vitale deler ved for eksempel en kaldstart på vinterstid. Ved høy temperatur må den ikke bli tynnere enn at den klarer å bygge opp en solid beskyttende oljefilm mellom motorens bevegelige deler, forklarer Benny.

Tidligere skilte man mellom sommer- og vinterolje. Slik er det ikke lenger.

– Nei, med dagens multiviskositetsoljer, som også kalles multigradeoljer, er ikke dette lenger nødvendig. Disse oljene er utviklet for å fungere ved ulike temperaturer.

Utvalget av olje kan være enormt, og det er ikke alltid like enkelt å velge riktig .

Viskositet

Her dukker det opp er nytt ord; viskositet.

– Ordet viskositet beskriver hvor tykt- eller tyntflytende oljen er. Det er to tall som avgjør oljens viskositet. Det første tallet ender med bokstaven «W», som står for Winter (vinter). Desto lavere tall, desto bedre flyteevne har oljen. En 0W-olje kan pumpes rundt ned til -35 grader, mens en 15W-olje ikke pumpes av motorens oljepumpe ved temperaturer under -20 grader, utdyper bileksperten.

Det andre tallet sier da noe om hvordan oljen flyter ved normal driftstemperatur for motoren.

– Det er riktig. Jo høyere det tallet er, desto bedre klarer oljen høye temperaturer.

– En 0W-30 olje flyter godt når den er kald, men har ikke samme smøreegenskapene som for eksempel 15W-60 når det stor belasting og høy temperatur. Sistnevnte smører ikke like godt når det er kaldt, forklarer han videre.

Velg kvalitet

Det kan være ganske store prisforskjeller på oljer med samme klassifisering og viskositet. Også her har bileksperten et råd helt til slutt.

– Det er viktig å huske på at viskositet ikke sier noe om oljens kvalitet. Den sier noe om flyteevnen.

– Selvfølgelig tjener noen gode penger på olje også, men dyre oljer har ofte tilsatt ulike tilsettingsstoffer som bedrer egenskapene ytterligere. Disse tilsetningsstoffene kan være kjempedyre. Vi kan snakke om flere tusen kroner for en centiliter.

– Når man skal skifte olje, vil jeg absolutt anbefale å gå for en kvalitetsolje. Det koster litt mer, men er en rimelig forsikring for at bilmotoren skal ha et godt liv, sier Benny helt til slutt.

Vi oppfordrer til å ta en sjekk av motoroljen, eventuelt skifte den og oljefilteret om det er tid for det, før man legger ut på sommerens bilferie.

