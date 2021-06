VW har lange tradisjoner med rampete småbiler. Både Golf og Polo har i flere tiår gitt mye kjøreglede til folkelige pris, med GTI-utgavene sine.

For ikke så lenge siden, testet vi den nyeste generasjonen av Golf GTI. Med 245 hestekrefter, er det ingen tvil om at den er blitt betydelig raskere, opp gjennom årene. Kjøreegenskapene er også strammet til. Den er rett og slett svært kapabel på svingete småveier.

Men samtidig har det skjedd mye med markedet siden GTI-ens gullalder på 80-tallet. Ikke minst i form av elektrifisering.

Og Golf GTI, som i sin tid var å regne som en skikkelig rask, frekk liten bil – blir nå grundig satt på plass i lyskryss-duellene av en rekke helt vanlige, elektriske familiebiler.

R tar over stafettpinnen

Akkurat det svir litt, for en bil som i utgangspunktet skal være en bølle på veien. Men kanskje er løsningen den nye verstingutgaven – nemlig Golf R.

Oppskriften her er enkel: Gi en Golf GTI en hestekur med steroider, litt mer styling og firehjulsdrift.

Kanskje er det nok til å overta stafettpinnen som rebellen, fra en litt forbikjørt GTI?

Dette er den mest potente vinkelen til Golf R. Her ser du enderørene på Akrapovic-eksosanlegget, den store takspoileren og de store felgene med blå bremsekalipere bak.

Hva er nytt:

Visuelt er det virkelig ikke store endringer fra forrige generasjon. Men testbilen har fått eksosanlegg fra Akrapovic som er frekkere å både se og høre på – og noen Performance-detaljer som gjør at den står litt mer fram. Den Lapiz-blå lakken er typisk for R-modellene.

Effekten har økt forsiktig fra 310 til 320 hestekrefter. Den oppdaterte motoren leverer samtidig 420 Nm, som gjør nykommeren til tidenes kraftigste serieproduserte Golf. Og siden testbilen har Performance-pakken (27.000 kroner), er toppfarten oppjustert fra 250 til 270 km/t.

Kreftene sendes via en 7-trinns DSG-girkasse og til alle fire hjul. 0-100 km/t er i mål på 4,7 sekunder, mens toppfarten er 250 km/t.

Firehjulsdriften er også forbedret. Nå er den gjort mer sofistikert – ikke bare i forbindelse med fordeling framover og bakover, men også individuelt mellom bakhjulene. Alt for å sikre bedre grep.

Dessuten har den fått et par nye kjøremodus, Drift Mode, som er ganske selvforklarende og Special. Sistnevnte er satt opp spesifikt med tanke på Nürburgring.

Innvendig er det stramt og ryddig, akkurat som i en vanlig Golf. Egentlig ganske kjedelig. Men sportssetene er kjempebra, sportsrattet med kontrastsømmer, flat bunn og R-logo er tøft. Dessuten liker vi den blå R-knappen på rattet. Her kan du velge oppsettet på bilen.

Seter, ratt og smådetaljer til tross, VW kunne godt vært mer lekne og tatt den litt mer ut, på en såpass spesiell utgave av Golf.

Interiøret byr på svært lite sprell – og særlig med sort skinn blir det litt kjedelig og mørkt.

Hvordan fungerer det?

Veldig bra! Golf R er en heftig bil å kjøre. Vi skulle gjerne hatt betydelig mer smell og låt i et eksosanlegg som tross alt er signert selveste Akrapovic. Men sånn er det altså blitt.

Det du trenger å vite er at bilen leverer varene. Denne er frekk og bøllete, slik GTI-bilene i sin tid var kjent for. Akselerasjonen tar ikke pusten fra deg, men kjøreegenskapene er bunnsolide. Og det merkes at det er jobbet med 4x4-systemet. Den kjennes både smidigere i svingene, og mer lekent. En elektronisk differensialsperre foran er også med på å løfte kjøreopplevelsen på svingete småveier.

Styringen er presis og godt vektet, slik at du har god følelse med hva som skjer under hjulene. Girhendlene på rattet lar deg gjøre den jobben selv, og fungerer ypperlig.

Selv med Akrapovic-eksos, er det ganske snilt lydbilde i Golf R. Vi savner tiden da man kunne dra på mye mer her!

Dette er rett og slett knakende moro! Skal vi pirke, kunne man dratt på enda litt mer på effekten. Understellet og oppsettet forøvrig tåler helt klart litt mer pulver! Sett opp mot forgjengeren, er den jo også kun 0,1 sekund raskere fra stillestående til 100 km/t.

Med justerbart understell, kan du forøvrig glede passasjerene på vei til butikken. Komforten er god, når du ønsker det.

Startprisen er det man kan kalle folkelig: 632.400 kroner. Det er riktignok bare rundt 30.000 kroner under Mercedes-Benz A35 AMG. De to er høyst sammenlignbare, gjør 0-100 km/t på nøyaktig samme tid og er omtrent like store. Forskjellen blir mer tydelig når begge biler spekkes med utstyr, der Mercedes tar seg bedre betalt.

Likevel er det ikke til å unngå at Golf R i enda større grad enn tidligere blir en bil for de få. Igjen handler det om at verden er i stor endring. Tesla Model 3 Performance, som også har 4x4, er mye raskere (0-100 km/t på 3,7 sekunder) og har bedre plass – koster fra 499.000 kroner.

Selv om de ikke er direkte sammenlignbare, siden Model 3 er en elbil, er det liten tvil om at Teslaen forsyner seg med kunder fra alle segmenter – også de som leter etter en heftig bil til folkelig pris.

Den blå knappen på rattet er snarveien til de ulike kjøreprogrammene. Tøff liten detalj.

Vanlige Golf? Ånei, dette er mye mer?

Bilen for deg hvis?

Du synes Golf GTI blir for slapt

Ikke bilen for deg hvis?

Du vil slå en Tesla Model 3 i lyskryssduell

Eierne mener

Det ligger inne fire vurderinger av Golf R – og eierne virker veldig godt fornøyde. Enn så lenge er det ingen omtaler av den nyeste utgaven.

I kjent stil er det bra med plass i baksetene – og Golf R kan også være en komfortabel familiebil, om du ønsker det. Blå detaljer bidrar til et litt livligere inntrykk i alt det svarte.

Golf R 2,0 TSI 4Motion Motor og ytelser: Motor: 2-liter, bensin, 4 syl. Effekt: 320 hk / 420 Nm 0-100 km/t: 4,7 sek. Toppfart: 270 km/t (m/ Performance Pack) Forbruk (WLTP): 0,76 kWt/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 429 x 178 x 145 cm Bagasjerom: 374 / 1.237 liter Vekt: 1.476 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 634.200 kroner Pris testbil: 778.800 kroner

Video: Her kan du se video av nye Golf R:

