Lastebil står i brann

Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut til en lastebil i brann i Merraskottunnelen i Asker.

– Det brenner og er kraftig røyk fra en lastebil som står i Merraskottunnelen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Veien er sperret i begge retninger, og det er satt opp omkjøring østgående gjennom Sætre.

– E134 er og forblir sperret i begge retninger i lang tid. Vi ber folk om å unngå område. Det vil bli merket omkjøring.

Det er ikke opplysninger om personskader melder politiet Oslo på sin Twitter.

Brannvesenet melder om at de har brannen under kontroll, og at det foretas en kontrollert avbrenning av en gasstank på lastebilen. De ber folk unngå denne røyken.

