FHI: Best å beskytte flest mulig, raskest mulig nå

Det ser ut til at det er større risiko for å bli innlagt på sykehus med deltavarianten enn alfavarianten. Den beste strategien nå er å vaksinere flest mulig, sier Folkehelseinstituttet.

Mandag økte intervallet mellom første og andre vaskinedose fra ni uker til tolv uker.

I en risikovurdering om deltavarianten, også kalt den indiske varianten, skriver Folkehelseinstituttet at det er fornuftig å øke intervallet «for å nå flest mulig tidlig med minst én dose».

Deltavarianten ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenliknet med alfavarianten, den britiske varianten som dominerer i Norge. Den er sannsynligvis også betydelig mer smittsom, ifølge FHI.

FØLGER MED: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier de følger nøye med på deltavarianten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Selv om det er studier som viser noe redusert effekt av vaksinene på deltavarianten etter en dose vaksine, så antar man fortsatt at det er god effekt når det gjelder beskyttelse mot alvorlig sykdom, skriver avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en e-post til TV 2 og fortsetter:

– Vi vurderer derfor fortsatt at det å beskytte flest mulig med en dose vaksine raskest mulig nå er beste strategi for vaksineprogrammet, skriver hun videre.

Vil dominere

Deltavarianten dominerer nå i Storbritannia, og Folkehelseinstituttet regner med at den vil dominere også i Norge etter hvert, men først om «flere uker».

Vold sier at de forventer at den vil dukke opp flere steder i landet nå i tiden fremover.

Selv om deltavarianten etter hvert vil dominere, regner FHI med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med «effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig».

Fakta: Deltavarianten Deltavarianten, som tidligere har blitt omtalt som den indiske varianten, vil bli dominerende i Norge etter hvert.

Varianten er mer smittsom, men trolig ikke fra fullvaksinerte enn alfavarianten, tidligere omtalt som den britiske varianten som dominerer i Norge nå.

Deltavarianten gir mer alvorlig sykdom hos uvaksinerte, men delvis vaksinerte og fullvaksinerte ser ut til å være godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Kilde: Folkehelseinstituttets risikorapport

Nær 140 delta-tilfeller er påvist i Norge, og varianten øker i andel av de som sekvenseres, selv om det fortsatt er på et lavt nivå, opplyser Vold.

Men ikke alle prøver blir helgenomsekvensert, som betyr at tallet kan være høyere.

De siste ukene er tilfeller påvist i hovedsak i Oslo og Viken og hos reisende til landet.

Ifølge FHI ser ikke ut til at deltavarianten, som er kategorisert som en «bekymringsvariant», etablerer seg like raskt i Norge som det alfavarianten gjorde.

ADVARES: Folk i Blackburn advares mot deltavarianten. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Vurderte alternativ

Den svenske virologen Lennart Svensson sa til Expressen tidligere denne uken at han mener at intervallet mellom første og andre dose bør forkortes slik at flere blir fullvaksinerte, som bidra til å hindre den raske spredningen av varianten.

I Sverige har de sju uker mellom første og andre dose.

FHI har i sin risikorapport vurdert dette alternativet. De skriver at dersom intervallet forkortes betydelig, «vil vaksinerte få veldig god beskyttelse mot sykdom og alvorlig sykdom, men en del andre må vente lenger på første dose og være helt ubeskyttet».

Instituttet landet altså på 12 ukers intervall inntil videre fordi epidemien i landet nå er liten, de som gjenstår å få vaksine, er i stor grad personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer og deltavarianten er «fortsatt flere uker unna å bli dominerende i landet».

FHI ser foreløpig ikke behov for å endre definisjonen av «beskyttet».

– Det viktigste er å få opp immuniteten i befolkningen og beskytte flest mulig raskest mulig, uttaler Vold.