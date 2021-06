– Norsk politi og PST ikke gjenstand for demokratisk kontroll

– Det er behov for å lovregulere politiets virksomhet utenfor de tilfeller hvor de etterforsker kriminelle forhold, mener advokat Marius Dietrichson, som leder forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Han får støtte fra visepolitimester i Vest politidistrikt og nå UiB-forsker, John Reidar Nilsen, som mener politiets kriminalitetsforebyggende arbeid bør lovreguleres.

– Uten lovregulering så er ikke virksomheten gjenstand for demokratisk kontroll, påpeker Nilsen overfor TV 2.

ANTI-TERROR-AKSJON: Beredsskapstroppen og bombegruppen inntok boligen til Morten sensommeren 2016. Foto: Lars Slettebø

Politiaksjon

TV 2 fortalte nylig om «Morten» som etter en krangel med ekssamboer om samvær med felles barn fikk beredskapstroppen og bombegruppen på døren. Han ble høsten 2016 varetektsfengslet, måtte gjennomføre flere tøffe avhør, men ble etter fengslingsmøtet sluppet fri og renvasket.

Politiet uttalte den gang at dette var den største politiaksjonen siden 22. juli 2011.

Oppsøkt av PST

I ettertid har Morten flere ganger blitt oppsøkt av PST og politiet, uten å få vite hvorfor. Han har mottatt flere sms-er, telefonsamtaler og er blitt oppsøkt på privatadressen.

UBEHAGELIG: Morten har gjentatte ganger blitt oppsøkt av politiet og PST, uten at han er siktet eller mistenkt for noe. Dette har kommet i etterkant av en konflikt om samvær og bosted for eget barn. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dette opplever han som svært belastende og har derfor sendt innsynsbegjæring, men den er blitt avslått.

BEKREFTER: PST har overfor TV 2 bekreftet at Morten flere ganger er blitt kontaktet. I samtaler med PST-ansatte har Morten flere ganger fått bekreftet at han ikke er mistenkt eller siktet for noe. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det eneste Morten har fått beskjed om er at han ikke er siktet eller mistenkt for noe kriminelt.

– Det er først og fremst belastende, jeg trodde ikke det skulle være sånn i Norge, at du skal måtte være forberedt på å få politiet uanmeldt på døren, slik jeg har opplevd, sier Morten til TV 2.

Tekstmeldinger fra PST, møter som PST tar initiativet til og uanmeldt politibesøk på døren, er noe hverken Morten eller advokat Ane Fuglesang Herskind forstår.

– På det nåværende tidspunkt er det jo slik at min klient ikke vet hva som er status hos politiet. Han har opplevd å få såkalte velferdssjekker, som hverken jeg eller han helt vet hva er for noe, sier Herskind til TV 2.

– Må lovregulere politiets arbeid

– Jeg kan ikke gå inn i denne saken helt konkret, men på et generelt grunnlag kan jeg si at denne saken viser at det er behov for å lovregulere politiets virksomhet utenfor de tilfeller hvor de etterforsker kriminelle forhold, sier advokat Marius Dietrichson i Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS.

LOVREGULERING: – Advokatforeningen har lenge bedt om at det bør skje en lovregulering av alminnelig oppsøkende virksomhet politiet gjør utenfor straffesakssporet, sier advokat Marius Dietrichson. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Når politiet i dag etterforsker kriminelle forhold og man blir siktet i en sak, er det bestemt i loven hvordan politiet kan gå frem og hva politiet har lov til å gjøre, den siktede har også rett på å vite hvorfor vedkommende etterforskes.

– Der hvor politiet etterforsker kriminelle forhold er det regulert i detalj hvordan politiet kan gå frem og hvilke virkemidler som er lov å benytte, hvor intenst det kan være og hvor lang tid slike ting kan strekke seg og hvem som eventuelt skal beslutte det, er detaljregulert, forklarer Dietrichson.

Dietrichson er styreleder for forsvarergruppen i Advokatforeningen og mener tiden er overmoden for å gripe tak i et lovtomt rom.

– Når det ikke er kriminelle mistenkelige forhold som etterforskes, når det er alminnelig oppsøkende virksomhet politiet gjør utenfor straffesakssporet, ja så er det ingen lovregulering. Her har vi fra advokatforeningen lenge bedt om at det bør skje en lovregulering, understreker Dietrichson til TV 2.

– Bryter loven - og krenker privatlivets fred

Når politiet over tid og med en viss intensitet oppsøker personer som ikke er siktet for noe kriminelt, mener Advokatforeningen at dette fort kan krenke privatlivets fred og dermed er det i strid med grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Dietrichson viser til at flere land i Europa har regulert dette gjennom lovgivning. Nå mener Advokatforeningen at Norge må følge etter.

STORTINGET: Advokat Marius Dietrichson mener Stortinget, som lovgivende forsamling, nå må på banen. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Hvilken type rettslig beskyttelse har den fornærmede mot denne type inngrep, som eksempelvis saken til Morten?

– Saken viser jo at rettsgrunnlaget for politiets inngripen i disse saker er svakt og usikkert, og det bør presiseres fra lovgivers side hvilken myndighet de har, også i disse sakene.

– Vedkommende har bedt om innsyn og har sendt innsynsbegjæring, men fått avslag. Hva tenker du om det prinsipielt?

– Alle bør få vite hva som ligger i saksmappen sin. Hadde vi vært i straffesakssporet og et mistenkelig forhold ble etterforsket av politiet, så hadde man hatt et grunnleggende krav på innsyn i det. Nå er vi der hvor det er helt uregulert, og viser nettopp at en trenger en regulering fra Stortingets og lovgivers side.

Utenfor demokratisk kontroll

Visepolitimester i Vest politidistrikt, John Reidar Nilsen, som nå tilknyttet Universitetet i Bergen har forsket på dette temaet. Nilsen disputerte i vår for doktorgrad med avhandlingen «Konstitusjonelle skranker for politiets polisiære virksomhetsutøvelse».

BØR LOVREGULERES: UiB-forsker John Reidar Nilsen, også visepolitimester i Vest politidistrikt mener politiets kriminalitetsforebyggende arbeid bør lovreguleres. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Mitt korte viktige budskap, det er at politiets kriminalitetsforebyggende arbeid bør lovreguleres. På den måten så sikrer man at lovgivende forsamling, Stortinget, setter de rettslige rammene for virksomheten. Da vil man få en tilsvarende prosesslovgivning som man har for straffesakene, der lovgiver har regulert hva av man kan gjennomføre av inngripende tiltak, forklarer Nilsen, forsker Ph.d ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Nilsen presiserer at politiets oppsøkende og forebyggende arbeid i dag ikke er lovregulert.

– Uten lovregulering så er ikke virksomheten gjenstand for demokratisk kontroll.

Den type politiarbeid kan ofte starte ved at politiet etablerer en kontakt i form av telefonoppringninger og mail, og det som omtales som hjemmebesøk eller velferdssjekk.

Inngripende virksomhet

– Å oppleve at politiet tar kontakt i ulike sammenhenger vil for mange være uønsket og oppleves som ubehagelig. I utgangspunktet vil slike enkeltstående kontakter og samtaler initiert av politiet ikke anses for å være et inngrep i Grunnloven § 113s forstand, så lenge vedkommende person opplever at samtalen er frivillig, og fritt kan avbryte samtalen og forlate stedet, forklarer Nilsen.

Men Nilsen påpeker at dersom slike tiltak iverksettes med formål å rette et planmessig og systematisk søkelys på en person eller grupper, vil de enkelte tiltakene, når man ser disse i sammenheng, kunne vurderes som en inngripende virksomhet.

VISEPOLITIMESTER: Forsker Ph.d ved juridisk fakultet, John Reidar Nilsen, fungerte som politimester i Bergen i omlag et år. Nå har han brukt mye tid på å forske på norsk politi. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hvis det skjer, og politiets tiltak ikke har grunnlag i lov, vil det foreligge en krenkelse av privatlivets fred, forklarer Nilsen.

– Dersom politiet har et planmessig søkelys på en person, vil de enkelte tiltakene, når man ser disse i sammenheng, kunne vurderes som en inngripende virksomhet. Hvis det skjer, så vil det kunne være en krenkelse av privatlivets fred, utdyper Nilsen.

En krenkelse av privatlivets fred er i strid med Grunnloven. Også EMK artikkel 8 er krystallklar på dette punktet:

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

– Dypest sett handler dette om borgerrettigheter, hvilket vern har borgeren for statens inngripen all den tid borgeren gjør lovlige ting, konkluderer advokat Marius Dietrichson.

PST svarer

PST vil ikke kommentere saken knyttet til Morten. I samtaler Morten har hatt med ansatte i politiet og PST blir det derimot presisert at han ikke er siktet eller mistenkt i noen saker.

PST uttaler seg overfor TV 2 på generelt grunnlag om såkalte «bekymringssamtaler». I epost skriver Martin Bernsen, seniorrådgiver og pressekontakt i PST, følgende:

«PST gjennomfører mange samtaler i løpet av året med personer vi har bekymringer knyttet til. Personer med fascinasjon for terror, manifester etc kan være interessant for oss. Dersom det i tillegg foreligger en kapasitet, for eksempel våpen eller kunnskap om å lage sprengstoff, er dette noe PST eller politiet kan handle på. Samtaler er noe som brukes for å avklare om det foreligger en trussel.»