Russland-seier overskygget av stygg skade – spiller fraktet til sykehus

Igjen ble det stille på tribunen under en finsk EM-kamp da Russlands Mario Fernandes ble liggende på bakken.

Finland - Russland 0-1 (0-1)

Finland vant 1-0 mot Danmark i deres aller første kamp i et EM-sluttspill. Dessverre er det Christian Eriksens hjertestans som vil bli husket.

Og i onsdagens kamp mellom Russland og Finland ble det igjen stille på tribunen. Etter 23 minutter landet den russiske høyrebacken Mario Fernandes stygt etter en duell, og ble liggende.

Spillet stoppet opp i flere minutter, og Fernandes hadde nakkekrage da han ble fraktet ut på båre.

Det russiske fotballforbundet skriver på Twitter at Fernandes trolig har pådratt seg skader i ryggraden, og at han er sendt til sykehus i St. Petersburg for videre undersøkelser.

Kampen fortsatte etter at Fernandes var båret ut. Og det ble en vanskelig oppgave for Finland som ikke har vunnet over Russland på 109 år.

For etter onsdagens kamp står fortsatt statistikken. I St. Petersburg sørget Aleksej Mirantsjuk for 1-0 og seier til russerne.

Nå står Belgia, Finland og Russland med tre poeng hver i Gruppe B, mens Danmark har null.

Vakkert russisk mål

Allerede etter tre minutter kunne de finske tilreisende slippe jubelen løs. For Joel Pohjanpalo satte inn sitt andre mål i mesterskapet.

Men VAR-bildene viste at finnen stod i offside, og målet ble korrekt annullert.

Russland var farlig frempå ved flere anledninger, og på overtid av førsteomgangen kom målet.

Lekkert russisk kombinasjonsspill endte hos Atalanta-spiller Mirantsjuk som limte ballen i krysset til 1-0.

Tre minutter ut i andreomgang fikk Norwich- og Finland-spiss Teemu Pukki en stor sjanse alene med keeper, men avslutningen ble aldri farlig.

Like etter var Aleksandr Golovin utrolig nær å doble for Russland, men skuddet strøk den finske stolpen.

Premier League-spiss Pukki fikk flere gode skuddsjanser, men ble stoppet av Matvej Safonov i Russland-målet.

Så viste Lukás Hrádecky hvorfor han blir regnet som en av de fremste keeperne i Bundesliga. Daler Kuziajev fikk stå helt alene og sendte ballen mot hjørnet, men Hrádecky vartet opp med en klasseredning.

Det ble ikke flere mål og Russland tok seieren 1-0 over Finland.

Den andre kampen i gruppen er mellom Danmark og Belgia torsdag kl. 18. Den kampen kan du se på TV 2.