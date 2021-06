– Noen har bestemt seg allerede

En av dem som vitnet for Mustafa Hasan (18) i retten og som med i støttegruppen hans, mener Mustafas skjebne ble bestemt allerede for lenge siden.

Onsdag fortsatte 18 år gamle Mustafa Hasan sin kamp mot Utlendingsnemnda (UNE) i utvisningssaken mot ham.

En av dem som vitnet for han var Øyvind Trydal, som har vært både fotballtrener og en nær voksen for Mustafa gjennom flere år.

Blant det Trydal snakket om i retten, var en hendelse om et møte i 2016, da Mustafa som 14-åring var i en høring med Utlendingsnemnda.

– Før det formelle startet under det møtet, sa intervjueren i UNE direkte til Mustafa at «uansett hva du sier her i dag, vil det ikke ha noen betydning for saken din». Og det er vel litt sånn vi opplever at Mustafa har det, sier Trydal.

– Det har ikke noen betydning hva som egentlig har skjedd, for det er noen som har bestemt seg allerede.

Staten mener 18-åringen ikke har rett på varig opphold, men Hasans advokat, Nicolai V. Skjerdal, har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av ham.

De ber om at avslaget på Hasans søknad om opphold blir ugyldiggjort, og at Hasan får bli i Norge.

RETTEN: Mustafa Hasan sammen med advokatene Nicolai V. Skjerdal (t.h.) og Vilde Glosemeyer Havrevold (t.v) tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Tatt del i samfunnet i 12 år

Trydal tok dessuten opp andre temaer som Mustafas tilknytning til Norge, hans relasjoner til nærmiljøet og oppvekstsituasjonen hans.

– Sentralt er at Mustafa har tatt del i det norske samfunnet i 12 år, uavhengig av om han har hatt en lovlig oppholdstillatelse, om familien har hatt det eller ikke, sier Trydal.

Trydal har kjent Mustafa siden han var fotballtrener for den daværende tiåringen, og fordi han er faren til en av Mustafas kompiser.

– Så har jeg knyttet nærmere og nærmere kontakt med han de siste årene, spesielt etter at han ble etterlatt alene, forteller Trydal.

– Hva tenker du dersom dette ikke går veien for Mustafa?

– Da bare skammer jeg meg. Da føler jeg sånn skam for at politikerne våre ikke følger opp sine egne lover og regler. For det kan ikke være sånn de har ment det når de har skrevet lovene, sier Trydal.

– Tar ikke ting for gitt

Tirsdag var det Mustafa selv som snakket i retten i sin kamp mot Utlendingsnemnda.

Da fortalte Mustafa blant annet om det han husker fra han bodde i Jordan frem til han fylte seks år, om en oppvekst med barnevern involvert og om en mor som slet.

AVGJØRENDE: Denne uken avgjøres Mustafas mulighet til å søke på nytt om oppholdstillatelse i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg har fortalt om hvordan jeg har hatt det og hvordan det har påvirket meg, og hvordan det er å være en 18 år gammel gutt som skal fullføre videregående. Det er viktig for meg å få frem at jeg ikke tar ting for gitt, sa Mustafa.

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

Hasan fikk bli i Norge fordi han var under 18 år, men de fleste andre i hans familie ble sendt ut av landet. Da Hasan fylte 18 mottok han et endelig utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).