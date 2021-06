Schumachers sønn kommer med råd til Formel 3-Dennis

Før seiersløpet under årets første Formel 3-helg i Barcelona søkte Dennis Hauger (18) råd hos en helt spesiell kompis.

– Dennis er en utrolig fin fyr. Jeg har kjent ham i ett par år, og han er veldig åpen for å ta imot råd. Sesongen hans til nå har vært veldig bra, sier den nybakte Formel 1-føreren Mick Schumacher (22) til TV 2.

Søndag kunne han se sin norske kompis, Dennis Hauger, kjøre inn til 2.-plass under hovedløpet av Formel 3-runden i franske Le Castellet. Det betyr at den norske 18-åringen beholder ledelsen i sammendraget.

Tyske Schumacher er sønn av Formel 1-legenden Michael Schumacher, som tok sju VM-titler totalt.

Nå har 22-åringen selv fått innpass i racingsportens aller gjeveste selskap. For tre år siden var han i norske Dennis Haugers sko: Han kjørte for Prema-laget i Formel 3. Der vant han. Så vant han like godt Formel 2 med samme lag forrige sesong.

GULLØPET: Dennis Hauger under seiersløpet i Barcelona i mai Foto: Lluis Gene / AFP

Nå kjører han for Haas - teamet som gjennom den megapopulære Netflix-serien «Drive to Survive» kanskje er blitt aller mest kjent for sin eksentriske teamleder: Günther Steiner.

Barcelona-triumfen

– Meg og Mick er gode venner og snakker både under løpshelger og utenfor. Det er en «down to earth»-kar, og vi har en god relasjon, sier Dennis Hauger selv på telefon fra Frankrike.

Nordmannen fikk en drømmestart på Formel 3-mesterskapet under sesongåpningen i Barcelona for fem uker siden, da han vant i det siste og viktigste av de tre løpene. I ensom majestet cruiset han inn til sin aller første Formel 3-seier.

RISK VS REWARD: Hauger mener han er flink til å hodet kaldt på tross av spinnville hastigheter. Nå går han for mesterskapsseier i Formel 3: – Framover handler det om å tenke smart, sier Hauger. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

Seier så det også ut til å bli på løp nummer to dagen før, men da krasjet han like før mål.

Gullråd

Etter den bitre opplevelsen søkte han råd hos sin tyske venn:

– Vi snakket om å tenke smart gjennom hele mesterskapet, med tanke på å samle poeng og vurdere risk opp mot reward. Det å være stabil og moden gjennom hele mesterskapet. Det er slike ting som har gjort at han har vunnet mesterskapene han har vunnet, sier Hauger.

Schumacher husker samtalen godt.

– Å holde hodet kaldt gjennom hele mesterskapet er det største rådet jeg har til Dennis. For han er det viktig å huske å kose seg med det han gjør, men han må samtidig vite at det kommer tøffe tider. Da må man se det store bildet og holde seg positiv. Det er veldig viktig for han, og det er det jeg snakket med han om i Barcelona, utdyper tyskeren.

LEVER DRØMMEN: Mick Schumacher i sin Haas-bil under fredagens Formel 1-trening i franske Le Castellet. Foto: Yves Herman / REUTERS

Om F1: – Dennis vet hva som skal til

Den nybakte Formel 1-føreren er tydelig på at Dennis er på et godt sted om han skal oppnå det samme som han selv har klart: Nemlig å få innpass i sportens største sirkus.

– Det var i Prema at min reise mot Formel 1 tok enorme steg. Seieren i F3 ga meg et hint og en følelse om at drømmen var mulig. Jeg fikk smake på selvitilliten det gir å vinne et mesterskap. Dennis fikk nok den sammen følelsen da han vant F4, så han vet hva som skal til, sier han, og fortsetter:

– Prema vil hjelpe han på den ferden, og jeg er sikker på at vil gå bra.

Hauger har latt seg inspirere av sin tyske kamerat.

LYKKEKYSS: Dennis Hauger kysset hjelmen da TV 2 møtte Aurskog-gutten før han reiste til Barcelona for sesongdebuten: – Seieren der vekket veldig mye interesse, forklarer Hauger. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

– Jeg er veldig glad på hans vegne og har fulgt ham hele veien. Selv om han ikke kjører for et av toppteamene, viser han at han er bedre enn lagkameraten sin (Nikita Mazepin) og viser det han kan med det han har til rådighet. Bare det er en stor prestasjon. De fleste drømmer om å komme dit han er kommet, sier Hauger.

– Jeg vet at han nyter dagene der og koser seg vilt nå, fortsetter han, mens han smiler lurt.