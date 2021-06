Slår alarm om ny svindelmetode på Finn

Svindel finner stadig nye former. Det siste året har Finn.no oppdaget en ny metode som kan være svært vanskelig å oppdage.

Det fikk Magne Risa erfare da han skulle kjøpe seg en Samsung-telefon.

Telefonen kom aldri

Risa kom over en telefon til 4000 kroner på Finn.no, hvor annonsen var lagt ut av en mann ved navn Kent.

– Jeg skrev til han at jeg var interessert i denne telefonen, og spurte når han hadde kjøpt den og hvorfor han solgte den, sier Risa når TV 2 tar kontakt med han.

«Kent» svarte at det var en ny original telefon som Risa kunne få kjøpe via en butikk i Tromsø og henviste han dit. Risa forklarer at nettsiden til butikken hadde ordentlige bilder.

– Alt så ryddig og greit ut. Vi tenkte at det var en god deal.

Men telefonen dukket aldri opp etter at Risa hadde lagt inn bestilling og betalt. Det viste seg at butikken han hadde handlet med ikke eksisterte.

Og selgeren på Finn, «Kent» som hadde ledet han til butikken, fikk han aldri svar av.

«Pengemuldyr»

– Jeg begynte å ane ugler i mosen og sendte flere henvendelser til både selger og butikk, men fikk ikke svar.

Sikkerhetssjef i Finn.no, Geir Petter Gjefsen, forteller at de har sett en stor oppsving i nettopp denne metoden å svindle noen på, hvor såkalte «pengemuldyr» blir brukt for å gjøre tjenester for folk med kriminelle baktanker.

BEKYMRET: Finn.no har et økende problem med såkalte pengemuldyr som brukes for å lage falske annonser. Foto: Sveinung Kyte

– Vi har sett en stor økning av dette i 2021. Tidligere har vi sett ulike former for muldyrannonser, men denne spesifikke fremgangsmåten er ny for oss nå.

Finn.no har tatt kontakt med flere av selgerne som forteller at de trodde de hadde fått en jobb, som gikk ut på å annonsere for firma som selger typiske populære elektroniske produkter.

– De tror de har fått en jobb og jobben skal være å legge ut annonser, men det de egentlig gjør er å være med på bedrageri, sier Gjefsen som påpeker at man bryter Finns retningslinjer ved å legge ut annonser på vegne av andre.

Vanskelig å oppdage

Metoden kan være vanskelig å avdekke og svært krevende å oppdage, før det er for sent.

– Disse annonsene kan se veldig like ut som hvilken som helst annen annonse. Ofte er det bare litt billigere produkter, sier Gjefsen.

– Hvem er disse som legger ut annonser for andre?

– Det kan være hvem som helst. Vi har fått høre at det er privatpersoner i Norge som har vært inne på facebook-grupper der de svarer på en stillingsannonse om å hjelpe et firma.

– Dette kan være brukere som har vært hos oss i mange år og det aldri har vært problemer med. Mange av de er bank-id verifisert og i utgangspunktet uproblematiske brukere.

Kan få store konsekvenser

Å bli brukt som et «pengemuldyr» på denne måten kan få store konsekvenser, selv om man ikke er klar over hva man har vært med på.

PENGENE BLIR BORTE: Økokrim sliter med å spore opp pengene fra denne type svindel Foto: Sveinung Kyte

– Det er de som setter inn annonsene som gjør noe ulovlig. Konsekvensen er at man medvirker i bedrageri, og kan få ett år i fengsel. Det er ikke kult, sier rådgiver og ekspert på sosial manipulering hos Økokrim, Anne Dybo.

Dybo mener det er viktig å tenke på at det er ingen seriøse firmaer som trenger en privatpersons hjelp til å sette inn annonse, og er man i tvil bør man spørre politiet.

– Nå i koronatiden har folk hatt lite penger, kanskje mangel på jobb. Ungdom får ikke sommerjobb eller lignende. Det er klart man ønsker å tjene penger, men det er ikke veldig lurt å gjøre det på denne måten, sier hun.

Pengene blir borte

Hvis man, mot formodning, kjøper et produkt via en slik type handel kan man være ganske sikker på at pengene er borte, mener Dybo.

– Pengene blir sendt ut av landet og det firma man betaler til eksisterer ikke. Så selv om man kanskje har rett på pengene, så er de borte, sier hun.

Risa prøvde å anmelde forholdet, men fikk aldri kompensasjon for telefonen han ble svindlet for.

Dette må du huske på

Oppfordringen fra Finn er å ikke legge ut annonser på vegne av andre. Og hvis man er interessert i populære elektronikkprodukter, bør man tenke seg godt om tilbudet er for godt til å være sant.

Risa, som aldri fikk telefonen sin, ble 4000 kroner fattigere. Han har lært at det er viktig å sjekke nøye igjennom hvem man betaler til.

– Ikke overfør til bankkontoer hvis man er litt i tvil, sier Risa.