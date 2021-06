Festivalsommeren er i gang – Endelig skjer det noe!

Hot!hot!hot!

Smilende mennesker beveger seg i retning av USF Verftet i Bergen. Musikken dundrer ut fra høyttalerne, og TV 2 møter en engasjert festivalsjef med glimt i øyet.

På matmakredet i bakgården har festivalen egen DJ og smaksopplevelser fra hele verden! Foto: Ingrid Wollberg

– Uten å planlegge det, har vi kanskje booket den største ansamlingen av DJs Norge noen gang har hatt, sier festivalsjef Mikal Telle.

Kurateres rundt dansgulvet

På Verftet i Bergen kunne man syv dager i strekk danse til musikk fra over 100 forskjellige DJs, og nyte urbane smaksopplevelser fra hele verden. Hot!hot!hot! er en musikkfestival som kurateres rundt dansegulvet, og festivalsjefen har lenge gledet seg til å komme i gang.

Mikal Telle forteller engasjert om forberedelsene til festivalen. Foto: Ingrid Wollberg

– Å kjenne tung bass, å kjenne lyden fysisk på kroppen, se andre folk danse, se andre folk smile, beskriver han engasjert.

I løpet av pandemien har Mikal Telle følt sek vekklåst fra noe han elsker, nemlig musikken og hele samfunnet rundt den. Dette tror han også at flere har kjent på det siste året.

– Folk har gjerne vært innestengt i over et år nå, så da kan det jo være at man er blitt litt social akward eller usikre. Vi vet jo ikke det.

Som å kjøpe smågodt i butikken

På festivalen kunne man besøke 5 ulike scener, både innendørs og utendørs, og oppleve unike musikk- og danseopplevelser i en hel uke. Arrangørene måtte forholde seg til de gjeldene retningslinjene, og dermed måtte publikum kjøpe èn billett til hver scene, og man kunne ikke møtes på tvers av konsertene.

– Så for å oppleve festivalen, blir det som å gå og kjøpe smågodt i butikken, så du velger litt av den og litt av den, så setter du sammen ditt eget program, forklarte festivalsjefen.

Annie synes det er deilig å kunne spille for et fysisk publikum igjen. Foto: Ingrid Wollberg

– Det jeg gleder meg mest til, er å spille for en del mennesker som danser.

Det forteller popdronningen Anne Lilia Berge Strand, som går under artistnavnet Annie. Hun var nemlig første DJ som spilte på festivalen. I tillegg var hun selv med å arrangere den.

– Det kjennes ut som da man først begynte å spille, i starten, at du var spent og nervøs.

Det er nesten et år siden sist hun spilte konsert for dansende mennesker, og Annie beskriver den gode følelsen hun kjenner av å endelig ha et fysisk publikum foran seg, og energien de deler på dansegulvet.

– Om jeg selv hadde fått muligheten til å bare dra ut og danse, hadde jeg vært overlykkelig!

Internasjonale smaksopplevelser

I bakgården på USF Verftet fant man et matmarked med vegetarmat fra flere internasjonale kjøkken. Navnet var Hot!Mat, i samspill med festivalen, og tilbydde nye smaksopplevelser hver dag. Matmarkedet hadde også en egen DJ som spilte musikk, mens gjestene koste seg med god mat og drikke.

- ENDELIG skjer det noe! sier bartenderen.

I enden av matmarkedet solgte de øl i mange varianter, både med og uten alkohol. Selv om de var låst bak baren hele uken, og dermed ikke hadde tid til å dra på festivalen selv, nøt de synet av mennesker som koste seg. De la heller ikke skjul på at det ble litt dansing og god stemning bak baren også.

Bartenderene har det travelt, men forteller at det også foregår dansing bak baren. Foto: Ingrid Wollberg

– Vi er kjempeglad for at folk faktisk kommer hit og koser seg!

Flere gjester vi snakker med, ytrer at de er glad for at noe skjer, og forteller at det er deilig å kunne danse og være rundt andre mennesker igjen. De føler at det er veldig lenge siden sist, og mange er ganske lei av pandemien.

– Man blir nesten litt rørt, forteller en smilende festivaldeltaker.

I bakgården er det smilende ansikt og latter så langt man kan se. Foto: Ingrid Wollberg.

Festivalsjef Mikal Telle tror ikke det er mange som har opplevd noe lignende i Norge før, og kaller det en drømmefestival. Dette kan også en av gjestene bekrefte:

– Man får en fornemmelse av at dette ikke er typisk norsk, det er ganske eksotisk, og det er også det som gjør det kult.

– Responsen er fantastisk, så jeg tror det er veldig mange som får seg en veldig etterlengtet opplevelse. Jeg tror det kommer til å være veldig befriende for folk, selv med de begrensningene som fremdeles er, fortalte Telle i forkant av festivalen.