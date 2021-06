Lan Marie burde «tatt en Sylvi»

Nå sendes i stedet hovedstaden ut i politisk usikkerhet, samtidig som byen er midt inne i en kritisk fase i pandemien. Oslo skal gjenåpnes etter en lang og mørk vinter og trenger sterkt politisk lederskap. Det har ikke Oslo nå. Dette er helt unødvendig.

Mange har ansvaret, men Lan Marie Berg kunne effektivt ha stoppet det. Hvis et flertall i bystyret varsler at de ikke har tillit til en byråd lenger, er byråden ferdig. Det er slik demokratiet vårt fungerer.

Aslak M. Eriksrud, kommentator i TV 2 Nyhetene

Ja, det er flertallet som har ansvaret for mistilliten mot Berg. Det må opposisjonen svare for. De argumenterer saklig for at Lan Marie Berg har håndtert milliardskandalen for dårlig, spesielt informasjonsplikten overfor bystyret. Så kan man være enig eller uenig i at dette kvalifiserer til mistillit. Men mistillit er det, like fullt. Kilder i MDG antydet overfor meg i går at Rødt kunne komme til å backe ut når Raymond Johansen stilte kabinettspørsmål. Men der tok de feil.

Jeg har forståelse for at dette kan oppleves urettferdig av Berg og MDG, men de må forholde seg til de politiske realitetene. Lan Marie Berg satt som ansvarlig byråd for norgeshistoriens største kommunale budsjettsprekk og bystyrets flertall varslet mistillit mot henne.

Det er fristende å trekke en parallell til MDGs «erkefiende», Sylvi Listhaug (Frp). Mistillitsforslaget mot daværende justisminister Listhaug i 2018 hadde en helt annen bakgrunn, men har samtidig flere likhetstrekk.

Et flertall i Stortinget varslet at de ville stemme for et mistillitsforslag mot henne. Statsminister Erna Solberg gjør det klart overfor Listhaug hun ville stille kabinettspørsmål i stortingssalen om mistillitsforslaget kom opp til behandling. Men i motsetning til Berg, valgte Listhaug å gå av før votering.

Listhaug tok konsekvensen av at flertallet på Stortinget ikke hadde tillit til henne og gikk av som justisminister. Regjeringen kunne fortsette. Raymond Johansens klare uttrykk for tillit til Lan Marie Berg, var også en invitasjon til Berg om å sette byrådet og byen foran seg selv og trekke seg. I motsetning til Listhaug, så valgte Berg å avvise invitasjonen fra sin sjef, og heller ta med seg sjefen i fallet.

Jeg tror de fleste fikk med seg at Listhaug ikke erkjente «skyld» ved å gå av. Statsminister Erna Solberg støttet også Listhaug. Året etter var hun til og med tilbake i samme regjering som eldre- og folkehelseminister.

Så hva skjer i Oslo nå? Ordfører Marianne Borgen (SV) vil gjennomføre samtaler med gruppelederne for alle de ti partiene i bystyret og sondere hvilke byrådsalternativ som er mest aktuelt. I ytterste konsekvens kan Lan Marie Bergs stahet føre til at Høyre danner byråd, som ikke kan felles før første bystyremøte i september. Men det er lite trolig. Selv om partiet Rødt stemte for mistillitsforslaget mot Berg og dermed avsatte byrådet, vil Rødt peke på Raymond Johansen (Ap) som sin foretrukne byrådsleder.

Det er dermed duket for en reetablering av det sittende byrådet. Når Lan Marie Berg i tillegg var raskt ute og avklarte at hun det er uaktuelt for henne å være med i et nytt byråd, er parodien komplett. Det ligger an til at Rødt får det som de vil, nemlig at Raymond Johansens byråd bestående av Ap, MDG og SV fortsetter, men uten Lan Marie Berg.

Det spesielle med denne saken er at Lan Marie Berg uansett ville vært ferdig som byråd i kløpet av kort tid. Hun er førstekandidat på Oslo MDGs stortingsliste og skal sitte på Stortinget fra oktober.

Det gjør at det politiske kaoset virker enda mer unødvendig og uforståelig. Nei, Lan Marie Berg, du burde «tatt en Sylvi» og trukket deg på forhånd. Og dermed spart både sjefen din og innbyggerne i byen din for dette kaoset.