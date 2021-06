Nekter å vedta smittebot på 75 000 kr

Det blir straffesak i tingretten etter at selskapet bak Toldboden i Ålesund nekter å vedta forelegget på 75 000 kroner.

– Vi er ikke enig i funnene til politiet, sier daglig leder Christian Ålesund i HK Restaurantdrift som drev Toldboden frem til utestedet stengte 1. mai.

Festen på utestedet i midten av april resulterte i et massivt smitteutbrudd i Ålesund hvor mer enn 100 personer fikk korona. Restauranten fikk i begynnelsen av juni et forelegg på 75 000 kroner for brudd på smittevernsreglene.

– Overtredelsen av covid-19 forskriften består i at restauranten gjentatt serverte alkohol til gjester uten at de også ble servert mat slik forutsatt i forskriftens bestemmelser, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt som har utferdiget forelegget.

Daglig leder i selskapet ser frem til å få belyst saken i retten.

– Vi har ikke servert mer alkohol enn mat, og har fulgt samme praksis som andre utested, sier Christian Ålesund til TV 2.