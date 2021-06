MDG-Lan: – Ikke aktuelt for meg å sitte i et nytt byråd

– Bystyrets flertall har vedtatt et mistillitsforslag mot meg. Jeg er svært overrasket over at Rødt i dag velger å gå sammen med Frp og høyresiden for å kaste et rødgrønt byråd, sier Berg, og legger til:

– Inntil videre sitter jeg som medlem av et forretningsministerium. Vi vil jobbe for at byen får et nytt rødgrønt byråd så snart som mulig. Jeg har nettopp gitt beskjed til SIrin Stav om at det ikke er aktuelt for meg å sitte i et nytt byråd, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Berg sier hun nå overlater til Mijøpartiet De Grønnes gruppeleder Sirin Stav å utpeke ny byråd for miljø og samferdsel.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg hadde planlagt å gå av som byråd etter sommeren for å vinne valget og sikre en stor grønn gruppe for Stortinget, sier hun.



Hun slår fast at MDG ønsker et nytt byrådssamarbeid med Ap og SV, da uten henne. Samtidig kritiserer hun Rødt for å ha støttet mistillitsforslaget.

– Jeg har ikke skjøvet byrådet foran meg. Det jeg er overrasket over, er at rødt går sammen med høyresiden og støtter et grunnløst mistillitsforslag. Byrådet har også stått bak arbeidet som er gjort i denne saken, sier Berg.

Bystyret mener at Berg har brutt informasjonsplikten i saken om milliardsprekken i Oslos nye vannforsyning.



Oslo bystyre vedtok mistillit til byråd Lan Marie Nguyen Berg, det til tross for at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte kabinettspørsmål.