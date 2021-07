Lenge var det å kjøre sin egen bil på bane noe bare noen veldig få valgte å gjøre. Det kan jo høres litt skummelt ut...

Men de siste årene har interessen for banekjøring økt betydelig. På Norges største racingbane, Rudskogen i Rakkestad, er det mer eller mindre fullbooket hver eneste dag, fra sesongåpning i april til avslutningen i oktober.

Du tenker kanskje at det dreier seg om motorsport og Gatebil-treff – men det er bare delvis riktig. Mye er nemlig privatpersoner som leier seg drømmebiler og løpsbiler – eller som tar med seg sin egen bil.

Særlig det siste, gjør stadig flere. Merker som BMW og Porsche arrangerer egne dager på Rudskogen, der de både stiller biler til disposisjon, og åpner for at eierne kan kjøre egne biler.

I år er det dessuten åpnet en lynladestasjon i tilknytning til motorsenteret – slik at det blir lettere for de som har elbiler å være med, også.

67 år gamle Helge Kjørstad tok med nettopp en elbil, da han deltok på banekjøring for første gang.

Det er satt opp lynladere i tilknytning til Rudskogen Motorsenter, slik at det er lettere for de som kjører elbil å kose seg på bane, også.

Guttedrøm

Kjørstad kjøpte seg i november en Porsche Taycan. Det er hans første Porsche – og hans første elbil. Og litt senere fikk han altså også sin første baneopplevelse.

– At det ble Porsche, handler blant annet om å realisere en guttedrøm. Fram til nå har den vært uoppnåelig. Men i november bød det seg en mulighet, og da slo jeg til.

Bilen han kjøpte seg er en Taycan 4S, altså den elektriske sedanen til Porsche, som har firehjulsdrift og opptil 571 hestekrefter. Vi snakker 0-100 km/t på brennkjappe 4 sekunder blank.

Klart det frister å la den strekke på beina på bane!

Før kjøringen snakker instruktørene om hvordan man skal kjøre på bane.

– Imponerende

Totalt var det over 30 Taycan-eiere som deltok på arrangementet til Porsche. De fleste hadde aldri vært med på banekjøring tidligere.

Før de fikk rulle ut på banen, snakket instruktørene om sporvalg og hvordan kjøre på banen.

– Jeg er ikke spesielt interessert i sportsbiler eller racing. Men det er jo artig å prøve, når man først har en slik bil. Den ligger som støpt på veien. Opplevelsen på bane var artig – og bilen imponerte. Jeg smilte mye!

– Bucketlist-greie

Selv om kjøringen i stor grad handler om å ha det moro, har det også en nyttefunksjon. Man blir bedre kjent med bilen og hvordan den reagerer.

– Hva tenker du nå, er du bitt av basillen?

– Det ga jo litt mersmak. Så vi får se. I utgangspunktet var det en bucketlist-greie, for å prøve bilen og kjøreegenskapene. Men kanskje tar jeg turen igjen.

Lader bare hjemme

Kjørstad forteller ellers at elbil-eierskapet har gitt han få overraskelser. Men så har han heller aldri hatt bilen på langtur.

– Jeg synes elbil funker helt fint. Den er kontant og rask – og fungerer ypperlig for meg. Så langt har jeg imidlertid brukt den på kortere turer – og bare ladet hjemme. Noen langtur har det ikke blitt noe av. Vi får se hva sommeren bringer.

Det er for øvrig registrert rundt 250 Taycan så langt i år. I sommer starter utleveringene av oppfølgeren, som ligger an til å bli enda mer populær: Taycan Cross Turismo. Det er stasjonsvogn-utgaven. Les mer om den her.

