Kritiserer søsteren: – Urettferdig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Khloe Kardashian (36) kritiserer sin søster Kourtney Kardashian (42) for å ikke være åpen om kjærlighetslivet sitt i «Keeping Up with the Kardashians».

Under gjenforeningsintervjuet av «Keeping Up with the Kardashians» tar programleder Andy Cohen opp tematikken om å dele av seg selv til seerne.

DELER MEST: Khloe Kardashian mener at hun og søsteren Kim Kardashian deler mye mer enn sine tre andre søstre i «Keeping Up with the Kardashians». Foto: Richard Shotwell

Khloe Kardashian påstår da at hennes søster Kourtney Kardashian ikke har vært åpen om kjærlighetslivet sitt de siste sesongene av realityshowet, ifølge Too Fab, TMZ.

– Vi var frustrerte over at vi ikke engang kunne snakke om hva Kourtney gjorde, forteller hun i intervjuet som slippes torsdag.

– Urettferdig å ikke dele

Khloe forteller at hun og søsteren Kim Kardashian (40) har snakket åpent om sine opp- og nedturer i kjærlighetslivet, men hun mener at de andre ikke har gjort det.

– Vi føler at vi har gitt så mye, mens de andre ikke står til deres del av avtalen. Dersom andre også går gjennom noe, men velger å ikke dele, er det urettferdig, understreker hun.

Hun forklarer at dersom det ikke skjer noe i de andres liv, er det ok å ikke dele. I dette tilfellet visste Khloe at det skjedde ting i de andres liv som de ikke delte på kamera.

Kourtney og Disick-dramaet

I de første sesongene av «Keeping Up with the Kardashians» får seerne et innblikk i alt som skjer mellom Kourtney og hennes tidligere mann Scott Disick (38).

Khloe forklarer at årsaken til at deres kjærlighetsdrama fikk mye oppmerksomhet da var fordi det skjedde lite i de andres liv på den tiden.

KONFLIKTER: I tidligere sesonger av «Keeping Up with the Kardashians» har Scott Disick og Kourtney Kardashian vist seerne sitt kjærlighetsdrama. Foto: JPA

Hun tror søsteren har forsøkt å ikke dele om dating-livet sitt etter at det tidligere forholdet med Disick ble en stor sak for offentligheten.

Fikk ikke snakke om kjærlighetslivet

Likevel kritiserer hun søsteren og avslører at de ikke fikk lov til å snakke om Kourtney sitt kjærlighetsliv i programmet.

– Kourtney ville ikke engang la oss nevne [ham] selv om det var paparazzi-bilder ute, sier Khloe.

I klippet som har kommet ut er Kourtney til stede mens Khloe deler sin frustrasjon. Hun svarer ikke i det korte klippet, men ser ikke blid ut mens de snakker om teamet.

Hva Kourtney sier til sin søsters påstander kommer først når hele intervjuet slippes.