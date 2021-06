– Han vet at han får juling og blir ledd av

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener det er beundringsverdig at Chris Froome stiller opp i årets Tour de France to år etter skrekkulykken.

Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Play fra lørdag 26. juni.

Chris Froome (36) er ikke i nærheten av å ha kommet tilbake til god, gammel form etter skrekkulykken for to år siden, der han pådro seg brudd i lårbein, albue, hofte, ribbein og nakke. Men i år skal han igjen sykle Tour de France.

– Han er tøff, for han vet ganske godt at han kommer til å få juling og mange kommer til å le av ham og si at det er trist å se ham, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad, før han legger til:

– Men jeg synes ikke det er trist, for han kjemper seg tilbake etter en alvorlig skade og er såpass offensiv at han stiller i verdens hardeste ritt.

Kaggestad mener Froome, som har vunnet Tour de France fire ganger sammenlagt, viser seg som en lagspiller når han stiller i Brest lørdag 26. juni. I tillegg mener han det er viktig for Israel Start-Up Nation, som ga briten en kjempekontrakt da han forlot Team Ineos Grenadiers etter fjorårssesongen.

– Jeg tror det går på stoltheten at han skal kjøre Tour de France, for han har hele tiden sagt at det er årets store mål. Han kan bidra som hjelperytter med all erfaringen og nettverket han har, mener Kaggestad.

Israel Start-Up Nations kaptein i Touren blir formsterke Michael Woods (34).

– Jeg har jobbet utrettelig for å komme dit jeg er. Selv om jeg ikke er kaptein i år, håper jeg å bidra med erfaring og støtte til laget så godt som mulig som «road captain». Vi har en sterk utfordrer i Michael Woods, og jeg ser frem til å gi alt for ham og laget på veien mot Paris, sier Froome til lagets nettsider.

Mads Kaggestad er sikker på at vi har sett det beste av Froome.

– Jeg tror ikke han kommer tilbake til sitt beste og vinner sitt femte Tour de France, men får han dette året, blir kanskje enda bedre til neste år og får ålreite opplevelser, kan det begynne å ligne på noe, sier TV 2s sykkelekspert.

– I Israel Start-Up Nation får rytterne ha en litt mer åpen rolle og litt mer frihet. De må ikke sitte og forsvare Michael Woods, som for eksempel Jumbo-Visma for Primoz Roglic og UAE Team Emirates for Tadej Pogacar. Sånn sett åpner det for at rytterne kan ta det dag for dag. Kan Froome ta en enkeltetappe, være med og kjempe og gå i brudd, vil det ha stor markedsverdi for laget i og med at han er den rytteren han er, sier Kaggestad.