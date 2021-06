Gjenåpningen: Dette bekymrer ekspertene nå

– Vi er ikke veldig bekymret over utviklingen innenlands, men vi er veldig klar over økningen i virusmutasjoner i Storbritannia, Sverige og til dels Norge. Særlig utviklingen i Storbritannia viser at det er viktig å hindre spredning av delta-varianten frem til de fleste voksne er fullvaksinert, sier Espen Nakstad til TV 2.

I Storbritannia er nesten halve befolkningen fullvaksinert, men landet opplever likevel en økning i innleggelser og alvorlig sykdom som følge av delta-varianten.

BEKYMRET: Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad er redd for hva Delta-varianten fremvekst kan ha å si for videre gjenåpning. Foto: Simen Askjer / TV 2

Britiske helsemyndigheter anslår delta-varianten som 60 prosent mer smittsom enn alfa-varianten, den britiske mutasjonen - og at vaksinene er 17 prosent mindre effektive mot delta, sammenlignet med alfa etter første dose.

Regjeringen har varslet ny pressekonferanse om gjenåpningen av Norge fredag 17. juni klokken 13.00.

27. mai innførte regjeringen trinn to av gjenåpningsplanen av Norge. Etter planen skal det gjøres nye lettelser etter tre uker, så fremt det er lav smitte og sykdomsbyrde, god kapasitet i helsetjenesten og mange i befolkningen er vaksinerte.

Forsiktig optimister

FHI sier de er forsiktige optimister om gjenåpningen basert på smittesituasjonen de siste ukene.

OVERSIKT: Line Vold sier kommunene hvor det er utbrudd av Delta-variant, har jobbet godt med smittesporing og karantene, og at det er betryggende. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi ser at utviklingen går rett vei med færre smittede, færre sykehusinnleggelser og færre døde hver uke, og samtidig flere vaksinerte. I løpet av denne uken vil to millioner nordmenn ha fått sin første vaksinedose, og nært 1,4 millioner har fått to vaksinedoser, sier Line Vold.

Likevel understreker Vold at optimismen er noe forbeholden.

Antallet nye bekreftede tilfeller av delta-varianten i Norge har økt den siste uken, og er nå oppe i totalt 139 tilfeller. Antallet kjente smitteutbrudd har økt fra fem til sju. FHI tror varianten vil bli dominerende i Norge om kort tid.

– Alfavarianten går ned, så vi ser en forskyvning og fordelingen mellom de to virusvariantene nå som vi følger ekstra nøye med på, understreker Vold.

Professor og immunolog Anne Spurkland sier det er liten sannsynlighet for at pandemien blusser opp igjen og at Norge må belage seg på flere nedstengninger.

Samtidig er det flere grunner til at gjenåpningen og lettelser av tiltak, må tas i et sakte tempo.

– Utviklingen i Storbritannia er bekymringsverdig. Nå er det særlig de yngre som blir lagt inn, fortrinnsvis de under 50 år som ikke er fullvaksinert. Spørsmålet er om de som er vaksinert med minst en dose likevel blir så syke at de dør av denne varianten. Det ser foreløpig ikke slik ut.

EKSPERT: Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Varsel til andre at Storbritannia utsetter

– Er det fornuftig å starte trinn tre av gjenåpningen nå?

– Det er et varsel til andre at Storbritannia, som har kommet såpass langt med vaksineringen, utsetter gjenåpningen med fire uker. Vi ser fortsatt at vi har smitteutbrudd her i landet, som for eksempel blant russen i Oslo. Vi er ikke på det samme nivået som i fjor sommer, hvor bare noen få ble smittet per dag, sier Spurkland.

Nakstad tegner et mer positivt bilde av situasjonen og videre gjenåpning.

– Ja, jeg tror det er mulig å gå videre med gjenåpningen snart. Så langt har vi fallende smittetrend, stadig flere vaksinerte og minkende belastning på helsetjenesten i Norge. Dette gjør det mulig å gå videre med en gjenåpning, men tidspunktet må politiske myndigheter vurdere.

Line Vold i FHI ønsker ikke å si noe konkret på om det er fornuftig med å starte trinn tre nå, men at de fortsetter å gi råd til regjeringen.

Dette er trinn tre i gjenåpningsplanen Her vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom. Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler. For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat. Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester. Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor. I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser. Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet. Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes. Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring. Det er ikke sikkert at alle lettelsene i et trinn blir innført samtidig. Du kan lese om alle tiltakene i gjenåpningsplanen her. Kilde: Regjeringen

Spurkland sier det er en fare for at det kan dukke opp virusvarianter som vaksinene har for dårlig beskyttelse mot, slik at pandemien varer lengre. Det er også dårlig nytt at Norge får færre vaksiner i juli. Gjenåpningen avhenger av at mange er vaksinerte, påpeker hun.

Frykter «massesmittehendelser»

Tirsdag ettermiddag varslet byrådsleder Raymond Johansen store lettelser for Oslo og at byen i stor grad vil følge den nasjonale gjenåpningsplanen. Nakstad sier det ikke trenger å bety stor smitterisiko, men at man fortsatt er sårbar på enkelte punkter.

– Innendørs er man fortsatt sårbar for såkalte «massesmittehendelser» blant uvaksinerte aldersgrupper. Derfor er det fortsatt viktig å følge rådene om avstand samt å holde seg hjemme hvis man er syk. Koronasertifikatet vil nok redusere risikoen ytterligere på de største arrangementene, men det også er veldig mange andre steder mennesker møtes, sier Espen Nakstad.

– Hva er den største risikoen med lettelsene av tiltak i Oslo?

– Det er det samme som for resten av landet: Når vi letter på tiltak vi kontakten mellom folk øke, og risiko for smitte vil også øke. I Oslo har de hatt en god utvikling de siste ukene, og deres tiltaksnivå nærmer seg resten av landet der smittetrykket er lavere, svarer Line Vold.

Usikkert når munnbind forsvinner

I Oslo ble kravet om munnbind på butikker, restauranter og kafeer opphevet, men krav om munnbind i kollektivtrafikk og taxi gjelder fortsatt. Både Nakstad, Vold og Spurkland tror det er lenge til vi kan kaste munnbindet for godt.

– Når immuniteten i befolkningen er så god at viruset i liten grad klarer å spre seg fra person til person vil det ikke lenger være nødvendig hverken med munnbind, avstandsråd eller karanteneregler. Det er vanskelig å si når dette blir, men så langt går det riktig vei, sier Nakstad.

Vold sier man først kan kaste munnbindet for godt når smittesituasjon i landet er stabil.

Spurkeland er mer konkret på når dette kan skje:

– Her har det jo kommet lettelser allerede denne uken. Det er ikke lenger et nasjonalt råd å bruke munnbind. Det avhenger av smittesituasjonen og om det dukker opp virusvarianter som sprer seg fort. Vi blir nok ikke helt ferdig med munnbind før alle har blitt fullvaksinert.