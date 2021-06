Politiet opphever fartsbøter – manglet skilting

I en fartskontroll i Kristiansund 2. juni fikk tre personer førerkortet beslaglagt og totalt 55 ble bøtelagt for å ha kjørt for fort. Politiet har måttet trekke alle reaksjonene tilbake. Årsak: Det manglet skilting på stedet.

Fartskontrollen ble avholdt på riksvei 70 ved Circle K-stasjonen på Viadukten i Kristiansund.

Fartsgrensen er 40 på stedet, og politiet grep inn da flere kjørte for fort. 55 personer ble bøtelagt og tre personer ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt.

Nå har påtalemyndigheten i Møre og Romsdal imidlertid besluttet å oppheve foreleggene.

– Årsaken til opphevelsen er mangelfull skilting på stedet, og da spesielt etter innkjøring på Wilhelm Dalls vei fra sideveier, sier politiinspektør Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Alle som ble bøtelagt, og de tre som ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt, blir kontaktet av politiet. Prikkene på førerkortene har også blitt fjernet.

Politiet skriver at de er i dialog med veimyndighetene for å få endret skiltingen på stedet. De skriver også at de fortsatt kan komme til å gjennomføre kontroller på veien, men da med ekstra kontrollposter.