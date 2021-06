Det vakte oppsikt da NSB startet med utleie av biler tilbake i 2018. De kjøpte inn 250 eksemplarer av elbilen Renault Zoe, og plasserte disse rundt om i Oslo.

NSB Bybil het tjenesten, den ble senere omdøpt til Vy Bybil. Her kunne du leie bil, til fast minuttpris.

Fra flere hold ble det stilt spørsmålstegn ved at NSB og senere Vy skulle drive med dette, i direkte konkurranse med en rekke private aktører. Skepsisen har nok ikke blitt mindre etter at det har vist seg at pengene har rent ut av kassen.

Bransje-nettstedet BilNytt.no har tidligere skrevet at Vy Bybil, som eies av Samferdselsdepartementet, gikk på et blodrødt underskudd i 2019. Selskapet hadde en omsetning på 14,2 millioner kroner, og et underskudd på 23,8 millioner. Det kommer i tillegg til tap på 5,3 millioner i 2018.

Større bagasjeplass og 4x4

Ifølge BilNytt.no ligger det an til nye tap i 2020-tallene.

Men Vy Bybil satser videre. Nå utvider de nemlig tjenesten med 30 eksemplarer av Tesla Model 3. Disse skal supplere bybilen Renault Zoe, som såkalte "turbiler". Disse skal leies ut til døgnpris, og må hentes og leveres i Oslo.

– Med de nye Teslaene får vi større biler med god bagasjeplass og firehjulstrekk, som også egner seg til hytteturer eller norgesferie, sier konserndirektør for kundeopplevelse og innovasjon i Vy, Synne Homble, til BilNytt.no.

Disse bilene får nå selskap av Tesla Model 3 rundt om på stedene der Vy Bybil har plassert ut sine biler. Foto: NTB Scanpix.

Konkurrerer med taxi

Daglig leder i Vy Bybil, Espen Dyb Løvold, mener selskapet ikke konkurrerer med andre bildelingstjenester:

– Vi konkurrerer mer med taxi siden en typisk bybil-tur går fra A til B og varer i 20 minutter.

På spørsmål fra BiNytt.no om de ikke begynner å konkurrere med bildelingsselskapene når de tilbyr Tesla Model 3 til døgnpris, svarer han slik:

- Det er for så vidt sant.

– Har vært et blodbad

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no. Han har følgende kommentar til denne saken:

BilNytts sjefredaktør Atle Falch Tuverud stiller store spørsmålstegn ved at skattebetalernes penger brukes til å dekke underskudd på bildelingstjenesten i Oslo.

– Flere aktører i norsk bilbransje reagerer voldsomt på at skattebetalernes penger brukes til å dekke store underskudd på en bildelingstjeneste i Oslo. Det er i et marked der det mildt sagt ikke er mangel på tilbud fra andre aktører. I tillegg har taxibransjen vært gjennom en krevende tid.

– Det har vært et blodbad blant bildelingsaktørene de siste årene, og flere aktører har hatt store underskudd. Det er nesten absurd at Vy leier parkeringsplasser i 35 parkeringshus, og står for lading og vedlikehold av 250 biler, som de klarer å leie ut noen få minutter i døgnet. Jeg skjønner godt at de ser på nye forretningsmodeller. Så langt har de jo tapt nesten 100.000 per bil, hvert år. Selv om ikke 2020-tallene er klare, så er jeg langt fra noen spåmann hvis jeg sier at det ligger an til å bli røde tall, sier Falch Tuverud.

