Vedtatt: bystyret stemmer for mistillit – byrådet går av

– Jeg konstaterer at det er et flertall som har uttrykt mistillit mot byråd Lan Marie Berg. Jeg trekker da konklusjonen om at byrådet går av. I samsvar med kommuneloven blir byrådet sittende til nytt råd er utpek, sa Raymond Johansen (Ap) da voteringen i Oslo bystyret var over.

Han har nå bestemt at hele byrådet går av etter at bystyret stemte for mistillit mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Dermed vil Johansen gå fra å lede et byråd, til å lede et forretningsministerium inntil et nytt byråd er etablert.

Ordfører Marianne Borgen (SV) må nå sondere det parlamentariske grunnlaget for å danne et nytt byråd.

– Jeg vil allerede i morgen invitere alle gruppeledere i bystyret, en etter en, for å drøfte med dem hvilket parlamentarisk grunnlag som nå er i bystyret for å se hvordan vi sammen kan løse den situasjonen som er oppstått, sa Borgen.

– Vi er i en alvorlig situasjon for byen.

Varslet at de ville gå av

– Når vi har havnet i denne situasjonen at et flertall har signalisert mistillit, må jeg gjøre en grundig vurdering av grunnlaget for mistilliten, erkjente Raymond Johansen innledningsvis i sin tale til bystyret.

Bystyret I Oslo debaterte klokken 12 onsdag Frps mistillitsforslag mot Berg.

Byrådsleder Johansen sa at han erkjenner at byrådet har en viktig plikt i å informere bystyret om pågående prosjekter, men han gir uttrykk for at han mener at byrådet må få rom til å kunne drøfte, faktasjekke, og kvalitetssikre informasjon før bystyret blir informert.

Dette mener Johansen at byråd Lan Marie Berg har gjort godt nok.

– Den store endringen i kostnadsestimater skyldes forhold som er utenfor byrådets kontroll, sa Johansen.

– Det er ikke grunnlag for å konstatere at byråden har brutt informasjonsplikten.

Deretter stilte han kabinettspørsmål, altså varslet han at byrådet ville gå av dersom bystyret vedtok mistillit mot Berg.

– Et flertall vil medføre at byrådet går av, avsluttet Johansen.

TUNGEN PÅ VEKTSKÅLEN: Eivor Evenrud og Rødt sikrer flertall for mistillit mot Berg i Oslo bystyre. Foto: Fredrik Hagen

Sto fast ved sin beslutning

Oslo Rødt ble tirsdag tungen på vektskålen som ga flertall for mistillit mot Berg, og det var derfor knyttet spenning til om de ville stå ved sin beslutning.

Det gjorde de.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud sa at de ikke ser noen annen utvei, når Berg nekter å trekke seg.

– Vi anmoder forsåvidt byråden til å selv trekke seg, men utover det vil vi lande på og mener at vi ikke lenger har tillit til byråden for miljø og samferdsel i Oslo, sa Evenrud.

Nå ber Evenrud og Rødt Ap-Raymond om å danne nytt byråd.

– Jeg kommer til å be ordføreren peke på Raymond Johansen for å danne nytt byråd i morgen, ja, sier Evenrud.

Budsjettsprekk på flere milliarder

Tirsdag ble det klart at også Rødt støtter Frps mistillitsforslag mot Berg. Fra før hadde forslaget støtte fra opposisjonspartiene Venstre, Krf, Senterpartiet og Høyre.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er en budsjettsprekk på 5,2 milliarder kroner.

Budsjettsprekken skjedde i forbindelse med utbyggingen av Oslo reservevannforsyning. Byggingen av reserveløsningen skal etter planen stå ferdig i 2028, og det er Mattilsynet som har pålagt Oslo kommune å sikre vannforsyningen til Oslos befolkning.

Utbyggingen hadde en opprinnelig prislapp på 12,5 milliarder kroner, men anslås nå å koste 17,7 milliarder kroner.

Sprekken ble kjent den 20. mai i år. Bystyret mener de ble informert om kostnadssprekken fra byråd Berg først fem måneder etter at Berg ble kjent med den.

Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

Lan Marie Berg selv har hele tiden sagt at hun mener at hun har gjort en god jobb.