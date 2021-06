Kartlegging av fritidsfiske langs kysten gjev resultat

For første gong finst det tal på kor mykje torsk fritidsfiskarar tar opp. Dette er gull verd for kysttorsken, meiner havforskarar.

– Me kjem frå Havforskingsinstituttet. Kan me stille dykk nokre spørsmål?

Havforskar Otte Bjelland lenar seg over ripa på båten og ropar høgt for å overdøyve motoren.

– Kor lenge har de fiska i dag? Har de fått noko fangst?

Hobbyfiskaren ropar gladeleg tilbake. I fangstbøtta ligg det fire fiskar.

Bjelland noterer ned svara han får om mengde, størrelse og art. Han takkar for tida og køyrer vidare.

Slik jobbar han og kollega Keno Ferter for å finne ut kor mykje fisk som blir tatt opp av fritidsfiskarar.

PÅ FISKETUR: Brødrene Lindberg var blant dei som gladeleg viste fram fangsten då Havforskingsinstituttet spurte. Foto: Kåre Breivik / TV2

Finst ikkje gode tal på fritidsfiske

Medan yrkesfiske og turistbedrifter har gode system for å rapportere inn fangstmengde, er det ikkje slike krav om slik rapportering for fritidsfiskarane. Ein har difor ikkje eit godt estimat for kor stor del av det totale fisket fritidsfiske står for.

Dette jobbar no Havforskingsinstituttet for å endre. Dei har kartlagt kor mykje fisk fritidsfiskarar fangar i tre områder; Indre Oslofjorden, Troms og Hordaland.

Målet er å finne gode metodar for å få fritidsfiske inn i bestandsberekningane.

– Fritidsfiske står for ein betydeleg del av det totale fisket. Me må ta høgde for dette når me bereknar fiskebestandar. Dersom ein berre ser på yrkesfiske, så mister me ein stor del av bilete, seier Ferter.

Dei kartlegg no kor mykje fisk som blir tatt opp av fastbuande hobbyfiskarar og turistar. Dei ser spesifikt på fiske med stang og snøre frå båt.

FRITIDSFISKE: Havforskarane Keno Ferter og Otte Bjelland kartlegg kor mykje fisk fritidsfiskarar fangar. Resultata frå studien blir klare seinare i år, men førebelse tal er allereie kome til nytte for kvoteråda. Foto: Kåre Breivik / TV2

Skriv historie med årets kvoteråd

Resultata frå prosjektet er enno ikkje klare, men nokre av funna har allereie kome til god nytte.

Ferter fortel at i Troms åleine står fritids- og turistfiske med stang og snøre frå båt, for om lag 2000 tonn av det totale fiske av kysttorsk og skrei.

Dermed kunne det internasjonale havforskingsrådet, for første gong, legge til grunn konkrete tal på fritidsfiske når dei gir kvoteråd for den sårbare kysttorsken nord for Stad.

Kjell Nedreaas jobbar med bestandsberekning i Havforskingsinstituttet. Han er ikkje i tvil om kva nytte kartleggingsprosjektet har.

– Utan det prosjektet, så hadde me ikkje kome så langt i berekningane. Det betyr mykje for korleis me skal forvalte kysttorsken og kor mykje me kan fiske.

Han seier dei dreg historie med seg i årets anslag, ved at dei no kan ta med konkrete tal på fritidsfiske av kysttorsk når dei gir råd om fiskekvoter.

BETRE TAL: Havforskar Kjell Nedreaas meiner det er svært viktig å registrere kor mykje fisk hobbyfiskarar tar opp i Noreg. Han håpar det vil bli betre ordningar for dette framover. Foto: Erik Teige/ TV2

Håpar prosjektet kan bli ei fast ordning

Gode tal på fiskebestandar er særleg viktig for sårbare artar, slik som kysttorsken.

Likevel er Nedreaas tydeleg på at berekningane framleis kan bli mykje betre, og beste måten å gjere det på, er slike kartleggingsprosjekt. Han håpar difor at prosjektet kan bli ei fast ordning framover, langs heile kysten.

– Me må vite kva ressursar me har der ute. Difor håpar me at me kan gjenta denne kartlegginga, fylke for fylke, år etter år, seier Nedreaas.