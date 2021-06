Tour-favoritt med spesiell oppladning: – Jeg forstår at mange er overrasket

Primoz Roglic (31) har tatt grep for å holde helt inn i årets Tour de France.

Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Play fra lørdag 26. juni.

Primoz Roglic er regnet som en av de største favorittene til å vinne den gule trøyen i Tour de France i sommer, men få vet hvordan sloveneren ligger an.

Mens de fleste andre av sammenlagtkanonene har syklet ritt som Criérium du Dauphiné, Sveits rundt og Slovenia rundt i ukene før åpningsetappen fra Brest lørdag 26. juli, vil det være 62 dager siden forrige konkurransedag for Roglic.

– Jeg forstår at mange i sykkelverdenen er overrasket over denne tilnærmingen, men vi tror på det, sier Roglic til WielerFlits' Ride-magasin.

Nytt grep etter kollaps

I stedet har 31-åringen brukt de siste ukene i høyden i Tignes i Frankrike.

– Fortiden har vist at jeg er veldig god umiddelbart etter høydetrening. Etter en slik treningsleir trenger jeg ikke konkurranse for å komme i toppform. Jeg tror også at jeg er frisk i hodet uten ritt i ukene før Touren, sier Roglic.

I fjor var Roglic på vei mot sammenlagtseier i Tour de France og hadde en ledelse på 57 sekunder den avgjørende 20. etappen, men Jumbo-Visma-rytteren ble smadret av Tadej Pogacar. Roglic slo tilbake med triumf i Vuelta a España, men også her var han nær ved å miste seieren etter en kollaps.

– Vi har lagt merke til at i Grand Tours blir jeg ofte litt sliten i den tredje uken. Jeg håper å forhindre det nå med denne tilnærmingen. Du leter alltid etter forbedring av forberedelsene, sier Primoz Roglic, som går inn i Tour de France med kun 17 rittdager i beina denne sesongene.

– Roglic vet hva han driver med

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad synes Roglic' opplegg er spennende.

– Det er ryttere som har kjørt Giro d’Italia og ikke noe før Tour de France, men dette er en enda større pause, sier Kaggestad, som tror Roglic har kontroll.

– Jeg tror Roglic er såpass god til å trene at han vet hva han driver med. Han har veldig god støtte fra laget og lagkameratene på samling i høyden, sier han.

I fjor veltet Roglic ut av Critérium du Dauphiné like før Tour de France, men selv sier han at dette ikke har noe med den lange rittpausen før Touren. Han forklarer at OL, som går bare åtte dager etter målgang på Champs-Élysées, også spiller en avgjørende rolle i høydesamlingen de siste ukene.

– Det satte ham tilbake og tok mye energi. Det kan være det som gjorde at han manglet det siste lille opp La Planche des Belles Filles. Det er høy risiko å kjøre sykkelløp, og det er mindre risiko på trening, så det er en avveining. Nå får han også ro sammen med familien, påpeker Kaggestad.

– Etter hvert som man blir eldre orker man mindre og mindre av tøff trening, så de er helt avhengige av ritt, men Roglic har energien i seg ennå til å legge ned arbeidet som trengs, sier Kaggestad.

Han tror Roglic kan være litt rusten på de første etappene, men at sloveneren kommer til å unngå tidstap til de andre sammenlagtkanonene.

– Men han mangler kanskje det siste «kicket» til å vinne etapper, for han kan vinne den første etappen og til Mûr-de-Bretagne