Avaldsnes risikerer å bli fratatt sitt medlemskap i NFF

I slutten av mai la styreleder Asle Skjærstad og kommersiell leder Stian Staveland frem nyheten på Scandic Maritim i Haugesund.

Avaldsnes har inngått et samarbeid med det svenske bettingselskapet Betsson. Samarbeidsavtalen sikrer klubben gode økonomiske rammer det kommende året.

Avtalen blir unik i norsk målestokk. Ifølge Asle Skjærstad er de den første norske kvinneklubben som inngår en slik avtale.

– Avtalen varer ut 2021, men begge parter er åpne for å forlenge samarbeidet, sier Skjærstad til TV 2.

– Klare regler

Men det tok likevel ikke lang tid etter offentliggjøringen av avtalen før NFF var ute å forlanget en redegjørelse fra Avaldsnes Toppfotball.

– Vi ble først kjent med denne saken gjennom media. Vi har klare regler mot sponsing fra bettingselskaper. Men vi vet ikke hva som ligger i saken ennå, så vi vil kontakte Avaldsnes for å få mer fakta om avtalen, sa Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunn til TV 2 den gangen.

Allerede samme kveld som pressekonferansen fant sted, kunne Skjærstad fortelle at NFF hadde bedt om en redegjørelse for saken innen 3.juni. Et skriv på to sider ble levert dagen fristen gikk ut.

Bakgrunnen

I brevet står det at forskjellene i norsk fotball er bakgrunnen for at avtalen ble inngått. Skrivet inneholder også argumentasjon for at avtalen er en lovlig avtale som skal være gjennomgått av ekspertise på både norsk og europeisk lovverk.

«Vi understreker at avtalen er en lovlig avtale, og forventer også derfor at den behandles slik av andre. Flere advokater med ekspertise på norsk og europeisk lovverk har gjennomgått avtalen, og verken Betsson eller Avaldsnes kommer til å promotere logo eller lignende i Norge som trosser norsk lovgivning.»

OMSTRIDT: Det kan bli alt annet enn jubel dersom NFF finner brudd i avtalen. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

NFF svarer gjennom media

NFF har nå svart på redegjørelsen til Avaldsnes på sine egne hjemmesider, nesten tre uker etter de mottok den. Der påstår de også å ha sendt brev til Avaldsnes.



Men styreleder i Avaldsnes fotball, Asle Skjærstad sier at de ikke har mottatt noe svar fra Fotballforbundet.

– Vi er sjokkert over at NFF informerer oss i gjennom media. Vi må forvente at Norges Fotballforbund svarer oss direkte og ikke gjennom media når vi gir en seriøs redegjørelse til dem. Nå får vi se om brevet dukker opp og lese det når vi har mottatt det.

Både idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen har gitt sine drøftinger og dommer over Avaldsnes sitt valg om å samarbeide med spillgiganten.

– Avaldsnes’ avtale med et internasjonalt, uregulert gamblingselskap er ulovlig og en illojal handling mot resten av medlemmene i norsk idrett. Klubben forsøker bevisst å omgå norsk idretts vedtak og holdninger til pengespill formet over flere år og undergraver norsk lov og politikk vedtatt enstemmig i Stortinget. Det er alvorlig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Avslutningsvis i svaret på deres egen hjemmeside sier Terje Svendsen

«Faktisk kan ytterste konsekvens bli at aktuell klubb blir fratatt sitt medlemskap i den norske idrettsorganisasjonen.»

Trakk seg fra avtale med Betsson i 2016

I 2016 inngikk klubben en avtale med samme spillselskap. Da valgte klubben å trekke seg fra avtalen etter press fra NFF. Den gangen mottok Avaldsnes et brev fra fotballforbundet som sa at de ville holde tilbake alle økonomiske tilskudd til klubben dersom klubben valgte å opprettholde avtalen.

Men styreleder Skjærstad sier at han ikke er redd for at denne avtalen bryter noen lover eller regler, og har ingen planer om å trekke seg fra denne avtalen.

– Vi har en stor satsing for kvinnene og det har vi hatt i mange år, vi får god drahjelp av denne avtalen og vi mener at den ikke bryter med NFF sitt lovverk. Vi vil ikke promotere logo eller produkter fra Betsson i Norge, sier Skjærstad.