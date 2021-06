Streiken i sykehusene avsluttes

Regjeringen varslet tvungen lønnsnemnd fra klokken 16.00 i dag, med mindre partene kom til enighet om noe annet.

Etter enighet mellom Spekter og Unio så blir det frivillig nemndsbehandling.

Tilbake så fort som mulig

– Spekter og helseforetakene er fornøyd med å ha kommet til enighet med Unio om at lønnsoppgjøret for Unios medlemmer i sykehusene skal løses med en frivillig nemndsbehandling, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

FORNØYD: Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, er fornøyd med frivillig nemndsbehandling. Foto: Audun Braastad

Unios medlemmer som har vært i streik går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig.

– Jeg er fornøyd med at Unio og Spekter etter åpne og tillitsfulle forhandlinger ble enige om denne løsningen. Unios medlemmer representerer svært viktig kompetanse både nå, og i årene fremover, sier Bratten.

Første gang

Forhandlingsleder for Unio og leder i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, forteller at avgjørelsen om å gå til frivillig lønnsnemd, kom som et resultat av regjeringen sitt varsel om mulig tvungen lønnsnemd.

– De to tidligere streikene vi har hatt med Unio har gått til tvungen lønnsnemd. Så nå skal vi hvert fall gjøre det vi kan i forhandlingene om frivillig nemd.

Sverresdatter forteller at Unio skal møtes med Spekter så fort som mulig. Forhåpentligvis før sommeren.

– Jeg har hørt rykter om at dette ble forsøkt i en annen sektor en gang på 90. tallet. Men ellers er ikke dette en løsning Unio eller Sykepleierforbundet har forsøkt før.

Fare for liv og helse

Arbeids- og sosialdepartementet mottok sent tirsdag kveld et varsel fra Statens helsetilsyn om at om at det ville oppstå fare for liv og helse fra klokken 16 onsdag ettermiddag.

Statsråden innkalte derfor til et uformelt møte onsdag morgen hvor partene ble informert om dette. Partene ble deretter enig om frivillig nemndsløsning.

MULIG TVUNGEN: Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, informerte partene om muligheten for tvungen lønnsnemd onsdag. Foto: Vegard Grøtt

– Det er partene som er ansvarlige for å finne en løsning på arbeidskonflikter. Derfor er det bra at de har kommet frem til en frivillig løsning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

En frivillig nemndsbehandling innebærer at lønnsoppgjøret for Unios medlemmer i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus avgjøres i sin helhet av en frivillig nemnd.

Dato for nemndsbehandling er ikke avklart.