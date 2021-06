Toyota Landcruiser har vært produsert sammenhengende i 70 år og i mer enn 10 millioner eksemplarer. Den selges i 170 land verden over.

De første bilene var ganske primitive, men med legendarisk god driftssikkerhet og ditto framkommelighet. Vi forbinder ofte bilene med ekspedisjoner til eksotiske reisemål og som arbeidsredskap i ugjestmilde og veiløse strøk.

Slikt blir det legendestatus av. Selv om bilene har blitt betydelig utviklet underveis og etter hvert framstår som ganske luksuriøse – er DNA-et det samme. Solid som få, tøffere enn de fleste og med en driftssikkerhet og framkommelighet det går gjetord om.

Bilene har da også oppnådd samlerstatus. Det gjelder slett ikke bare de eldste eksemplarene. Det fikk vi nylig et veldig godt bevis på.

Se bildene av den helt unike Toyota Landcruiser FZJ80 her:

Unik lav kilometerstand

Nylig skiftet nemlig en 1994-modell eier til en pris som gjorde at vi både gnir oss i øynene og pusser brillene en ekstra gang – samt sjekker om innholdet i kaffekoppen virkelig er kaffe ...

Bilen, en mørkegrønn Landcruiser 80-serie, var helt original og for all del en hel og pen bil på alle måter.

Dessuten hadde den en helt unikt lav kilometerstand. Bilen som nylig ble solgt på den populære bilauksjonsiden Bring A Trailer hadde nemlig gått bare rundt 1.000 miles siden den var ny. Omregnet til kilometer blir det rundt 1.600.

Fordelt på 27 år blir det en årlig kjørelengde på bare 37 kilometer. Det er selvfølgelig unikt lavt. Mange av disse bilene har jo gått både langt og lengre enn langt …

Innvendig er bilen utstyrt med grått skinninteriør, automatgir og aircondition. Foto fra: bringatrailer.com

Kjøpt og parkert

Apropos legendestatus. Noen mener at disse bilene nå er legender allerede som nye. Slik sett var nok eieren av denne 1994-modellen litt forut for sin tid. Han kjøpte den som en del av bilsamlingen sin. Det forklarer jo kilometerstanden og tilstanden som er en nybil verdig. I 2020 skiftet bilen eier for første gang siden ny. Da fikk den nye dekk, nye batterier, nye oljer og en god service.

Motoren i bilen er en 4,5-liter rekkesekser på 212 hestekrefter og er utstyrt med firetrinns automatgir. Den mørkegrønne «Dark Emerald Pearl» lakken var en veldig vanlig farge midt på 90-tallet. Her er den i kombinasjon med grått skinninteriør, takluke, takrails og aircondition.

Hvorfor den nå ble solgt på nytt, kjenner vi ikke til, men det var i alle fall mange som ville ha kloa i Toyota SUV-en. Hele 55 budgivere sloss om bilen. Slik blir det stive priser av. Da klubba smalt, var budene opp i smått eventyrlige 136.000 amerikanske dollar.

Det er ikke mange 27 år gamle biler som ser slik ut under. Foto fra: bringatrailer.com

Kostet det samme som en helt ny

Med en kurs på 8,7, snakker vi om nærmere 1,2 millioner norske kroner. Det før moms og eventuelle avgifter.

Altså omtrent på krona det samme som en helt ny Landcruiser 150 som stasjonsvogn koster her i Norge.

På den annen side – 1994-modellen er jo helt som ny, den også. Så det blir kanskje en smakssak hvilken man velger?

Med tanke på både den helt unike kilometerstanden og prisen som ble betalt, er det vel grunn til å anta at denne bilen fortsatt blir en del av en samling og at den også framover slipper å forsere, steiner, røtter og elver, slik som mange av sine artsfrender.

Det er med biler, som med mennesker. Noen slipper lettere unna enn andre ...



