Èn gruppe skiller seg ut: – Føler aldri at de passer inn

Ved forrige stortingsvalg i 2017 utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 7 prosent av de som kunne stemme.

Men valgdeltakelsen er lavere i denne gruppen enn forøvrig i samfunnet.

I flere av de store norske byene brukte mellom 50 og 60 prosent av denne gruppen stemmeretten sin.

For norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn lå det samme tallet mellom 78 og 85 prosent.

Valgdeltakelsen er lavest i gruppen 20-24 år. Det viser tall fra SSB.

– Har noe å si i år

Men etter ett og et halvt år med pandemi, mener flere at dette kan endre seg.

16 år gamle Arina Aamir bor på Høybråten i Oslo. Hun er aktiv ungdomspolitiker, og blir av flere omtalt som et stort politisk talent.

Til TV 2 sier Aamir at pandemien har endret tankegangen til mange.

– Jeg har en god del bekjente som ikke vil stemme. Men det er fordi de ikke ser forskjellen og konsekvensen av hvem som styrer. Under pandemien har forskjellene økt, og det gjør at det har betydning hvem som styrer. Det tror jeg mange har forstått, og de vil derfor tenke at deres stemme har noe å si i år, sier 16-åringen.

Aamir er opptatt av å få unge til å forstå viktigheten av nettopp å bruke stemmen sin.

– De er korrupte

Hun mener også det er viktig at denne velgergruppen blir tatt på alvor.

– For noen føles det ut som man aldri blir sett på som en del av det norske samfunnet. Det gjør at de ikke velger å engasjere seg, fordi de aldri føler de kommer til å passe inn, sier Aamir.

VIKTIG: Arina Aamir Sheikh mener det er helt avgjørende at unge forstår viktigheten ved å stemme. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Hun er klar på at denne velgergruppen ikke nødvendigvis er så opptatt av politikk generelt, med mindre det kommer til å påvirke dem konkret.

– Mange har en familiebakgrunn hvor de blir lært opp til at man ikke skal stole på myndighetene, fordi de er korrupte. Det er noe som må til for at de skal interessere og engasjere seg, sier 16-åringen.

Høy terskel

Tehrim Ahmed er nestleder i de frivillige organisasjonene Bydelsmødrene og Bydelsfedrene. De består hovedsakelig av frivillige med minoritetsbakgrunn, og har som mål å være en brobygger mellom lokalsamfunnene og det offentlige.

Også hun påpeker at det er få med minoritetsbakgrunn som bruker stemmeretten sin, fordi de ikke skjønner viktigheten av deres stemme.

Årsaker til at denne gruppen ikke stemmer: Mangler generelt interesse

Følte ikke min stemme ville gjøre en forskjell

Mangler kunnskap

Glemte å stemme

Visste ikke om jeg hadde stemmerett

Jeg kjenner for lite til hva partiene står for / Jeg kjenner for lite til personene som stiller til valg

Har ikke tillit - føler seg ikke representert av kandidater og partier Kilde: SSB

– Mange unge bruker ikke stemmeretten sin fordi de ikke vet hva de skal se etter, og fordi de mener politikk er tull. Terskelen for å påvirke er høy. Det handler om å få mennesker med innvandrerbakgrunn og deres barn til å forstå at deres stemme betyr noe, sier Ahmed.

– Mange er irritert

Men Ahmed mener, i likhet med Aamir, at pandemien har ført til en endring i folks tankegang.

– Jeg tror det er veldig mange som er irritert på hvordan myndighetene har formidlet informasjon på. Situasjonen med Erna Solberg (bøtelagt etter bursdagsfest, journ.anm) har skapt mye irritasjon, men også mye engasjement, mener Ahmed.

18 år gamle Mohsanah Hussain bor i bydel Grorud, en av de bydelene som har vært hardest rammet av pandemien i Oslo.

I år skal hun stemme for aller første gang.

– Jeg er veldig spent og gleder meg masse til å endelig få brukt min stemme på en stemmeseddel. Det føles nesten surrealistisk at jeg nå kan stemme, sier hun til TV 2.

Flere årsaker

Hussain tror den største utfordringen med å få unge med innvandrerbakgrunn til å stemme, er at de ikke føler deres saker blir snakket om i politikken.

– Akkurat derfor er det viktig å møte disse unge menneskene, se dem og lytte til hva de har å si. For å vinne noen sin stemme må man jobbe for det, og man gjør det best mulig ved å møte dem og tenke som de tenker i de minuttene man tar avgjørelser som påvirker dem, deres liv og deres fremtid, sier Hussain til TV 2.

Johannes Bergh jobber som valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Til TV 2 sier han at valgdeltakelsen blant folk med innvandrerbakgrunn alltid har vært lavere enn den øvrige befolkningen.

Det er det flere årsaker til, mener Bergh.

– For noen kan det være at det norske politiske systemet er litt fremmed, og at de ikke vet hva de ulike partiene står for, sier valgforskeren.

– Typisk norsk

Han trekker frem at vi i Norge har noen partier i sentrum som er en type partier som er typisk norske, men som man ikke nødvendigvis finner i andre land.

Disse får tradisjonelt liten oppslutning, sier Bergh.

FLERE ÅRSAKER: Valgforsker Johannes Bergh peker på flere årsaker til at personer med innvandrerbakgrunn ikke bruker stemmeretten sin. Foto: Instituttet for samfunnsforskning

– Arbeiderpartiet er det partiet som får flest stemmer fra de med innvandrerbakgrunn. Også Høyre til en viss grad, som er et konservativt parti som man finner i mange andre land, sier valgforskeren.

Bergh er klar på at det varierer stort fra parti til parti på hvor flinke de er til å nå ut til denne velgergruppen.

Han mener særlig de største partiene er flinkere enn de små.

– Ved stortingsvalg er det spesielt i Oslo at innvandrerne utgjør en stor gruppe, og de kan være viktig for resultatet, sier han.

Ikke overbevist

Bergh er imidlertid ikke like overbevist som Aamir og Ahmed om at pandemien kan utgjøre en forskjell på oppslutningen.

– Jeg tenker ikke at pandemien har hatt en mobiliserende kraft, heller det motsatte.

Han mener det er mange kjennetegn ved pandemien som kan ha negativ effekt på oppslutningen.

– Det avhenger litt av valgkampen. Hvis valgkampen fungerer som normalt, kan det bidra til å mobilisere folk, sier valgforskeren.

Effektivt virkemiddel

Bergh peker også på et annet effektivt virkemiddel for å øke mobiliseringen i denne gruppen. Og da særlig blant de unge.

– En ting som har vist seg å være effektivt, er å sende en tekstmelding med en påminnelse om at det er valg, og at de må huske å stemme, sier valgforskeren og legger til:

– Grunnen til at det fungerer er at også unge velgere og velgere med innvandrerbakgrunn har et ønske om å stemme, og en tanke om at de bør delta i valget - men at de glemmer det. Da hjelper det med en påminnelse, sier Bergh.