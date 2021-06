– Fotballen gir faen når flomlysene slås av

Søndag ettermiddag avgjøres det om Norge skal boikotte VM i Qatar. Det er medlemsklubbene i Norges Fotballforbund (NFF) som avgjøre det hele.

Onsdag hadde NFF lagt opp til debatt på sine hjemmesider. Begge sider var representert, og la frem sine tanker om denne problemstillingen:

Hvordan kan norsk fotball best bidra til at internasjonal fotball tar et større samfunnsansvar før, under og etter VM 2022.

Disse deltok i debatten: Sven Mollekleiv: Ledet utvalget som i mai la frem Qatar-rapporten hvor et klart flertall stemte for at boikott ville være feil virkemiddel. Erlend Hanstveit: Forbundsleder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO). Ole Kristian Sandvik: Talsmann i Norsk Supporterallianse (NSA). Var én av de to deltakerne i Qatar-utvalget som stemte for at boikott er riktig virkemiddel. Ane Guro Skaare-Rekdal: Visepresident i Norges Fotballforbund. Debatten ble ledet av moderator Gro Tvedt Anderssen, som til daglig jobber som kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund.

– Dersom Qatar ikke er over grensen, da finnes ikke den grensen

Debatten handlet i det store og hele om hva man bør gjøre fremover, og hvordan man skal gjøre det.

– Qatar burde ikke fått tildelt VM i fotball i 2010 under de vilkår og premisser som da hjalt. Det var en kollektiv svikt i fotballen og idretten. Det var ingen opposisjon før, under eller etter. Det tok flere år før debatten fant sted.

Slik startet Sven Mollekleiv debatten. Han var leder for Qatar-utvalget hvor flertallet stemte at boikott vil være feil virkemiddel. Visepresident i NFF, Ane Guro Skaare-Rekdal la ikke skjul på at NFF ikke har gjort nok.

– Styret har gått inn for at vi ikke ønsker boikott av Qatar-VM. Vi ønsker å stille oss bak de 26 tiltakene som utvalget har kommet frem til. Vi setter veldig stor pris på supporterne og klubbene som har løftet problemstillingen. Vi har ikke noe problem med å ta selvkritikk for at vi ikke har gjort nok. Alle er enig i at Qatar aldri skulle hatt VM, sa Skaare-Rekdal.

Talsmann for Norsk Supporterallianse (NSA) var én av to i utvalget som mener at boikott er riktig virkemiddel.

– For meg handler dette om å sette en grense for hva fotballen kan være med på. Dersom Qatar ikke er over den grensen, da finnes ikke den grensen, sa Sandvik.

BOIKOTT: Bodø/Glimts supportere hadde "boikott Qatar"-banner på tribunen i kampen mot Rosenborg. Foto: Mats Torbergsen

Utvalget kom frem til 26 tiltak de mener er gjennomførbare i tiden fremover. Sandvik har liten tro på at samtlige av disse er mulig å gjennomføre.

– En rekke av tiltakene er rettet mot FIFA, men jeg må være ærlig å si at jeg har liten tiltro til at FIFA kommer til å ta dem veldig seriøst.

– Fotballen gir faen når flomlysene slås av , sa Sandvik.

Ødegaard og Ajer inviterte supportere for å få informasjon

NISO-leder Erlend Hanstveit var også deltaker i debatten. Han representerer spillerne, og fortalte om en undersøkelse de hadde gjennomført.

– 18 prosent av spillerne i Eliteserien og Toppserien ønsker boikott, mens de resterende ønsker alternative markeringsformer. Spillerne er derfor ganske samstemte i spørsmålet, sa Hanstveit.

Talsmann i NSA, Ole Kristian Sandvik, understreket at han hadde stor respekt for spillernes syn på saken. Han fortalte også om at flere supportere hadde blitt invitert til et møte av Ståle Solbakken, Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer og Mats Møller Dæhli.

– Jeg har stor respekt for hva spillerne mener. Solbakken, Ødegaard, Ajer og Dæhli inviterte på vegne av spillergruppen noen supportere inn til seg før et taktikkmøte. De spillerne fremstår som noen av de mest reflekterte i debatten. Jeg skjønner at spillerne ønsker å spille siden det er jobben deres, men samtidig må man ta inn over seg at når man spiller i et diktatur, da er man med på å legitimere diktaturet, sa Sandvik.

MARKERTE: Norges landslag har markert for fremmedarbeiderne i Qatar i samtlige kamper etter at Ståle Solbakken tok over styringen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Hanstveit sa flere ganger at han var stolt over hvordan Norges landslag hadde markert i landskampene etter at Ståle Solbakken tok over. Han var også ikke i tvil om at de norske spillerne har påvirkningskraft.

– I går flyttet Cristiano Ronaldo to Coca-Cola-flakser fra et podium. Jeg vet ikke hvor mye børskursen til Cola falt, men spillerne har definitivt en påvirkningskraft. Det har også våre spillere. Vi har spillere på den ypperste verdensscenen.

– Jeg kjøper boikott-linjen sitt argument med at man kan påvirke med boikott, det vil være et tydelig signal. Men jeg har troen på at det som vil gi størst effekt er å påvirke offentlig eller i de korridorene man kan gjøre det, sa Hanstveit.

Et klart flertall av toppklubbene vil ikke ha boikott

TV 2 kunne i forrige uke skrive at kun 177 klubber hadde meldt seg på det ekstraordinære forbundstinget dagen før fristen. I løpet av det siste døgnet tok påmeldingen seg opp og til slutt var det 420 klubber som hadde meldt seg på innen fristen.

Det er 24 prosent av de 1750 registrerte fotballklubbene i Norge.

– Vi var en periode bekymret for deltakelsen på tinget. Det så litt skrint ut, men det har vært en mobilisering og nå ser det ut til å bli god deltakelse, sa Ane Guro Skaare-Rekdal under debatten.

Vanligvis pleier cirka 200 klubber å melde seg på tinget, så over dobbelt så mange vil altså ha stemmerett når det svært omdiskuterte Qatar-spørsmålet skal avgjøres søndag. De siste fire årene har det vært mellom 183 og 235 stemmeberettigede som har valgt å delta.

Onsdag publiserte TV 2 en kartlegging av hva alle toppklubbene i Norge kommer til å stemme under søndagens ekstraordinære forbundsting. I kartleggingen kom det frem at 39 av de klubbene som har svart har bestemt seg for å stemme mot boikott. 12 vil stemme for boikott. 13 klubber har fremdeles ikke bestemt seg.

I antall stemmer vil dette konkret bety 66 stemmer mot boikott og 19 stemmer for.