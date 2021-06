Amandanominerte Pål Sverre Hagen: – Folk kikker etter arret på kinnet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Selv om 40-åringen kan vinne gjev pris for sitt filmskuespill, merker han godt at rollen hans i «Exit» henger ved.

Når Amandanominasjonene i dag slippes, er det tredje gang at navnet til Pål Sverre Hagen står under kategorien «Beste mannlige skuespiller».

Han har vunnet én gang før – for rollen hans i «Kon-Tiki» i 2013.

Nå kan han igjen bli belønnet med det gjeve trofeet, for karakteren Terje som han spiller i dramakomedien «Dianas bryllup».

– Det er veldig kjekt. Det er sånn spesiell aura knyttet til Amandaprisen, så jeg tror at alle som jobber med film i Norge blir glad når det skjer, sier Pål Sverre Hagen til God kveld Norge.

STATUETTEN: Amandaprisen slik den bestandig har sett ut. Foto: NTB

Han innrømmer at han har hatt tidligere vinnerstatuetter stående til pynt.

– Akkurat nå er de ikke fremme fordi jeg har flyttet litte grann, men de pleier å være oppe. Jeg synes det er fint å se på dem. Amandaprisene er vakre. Litt rar og vakker, sier Hagen.

Kikker etter arret

Men selv om Hagen har en lang og imponerende merittliste innen filmverdenen, er det helt klart én serie som mange har forbundet ham med den siste tiden: NRK-suksessen «Exit».

Og skuespilleren merker godt at karakteren William står sterkt hos folk.

– Exit er jo tv-serie, og tv er det veldig mange som ser, og særlig den serien. Men det er overraskende mange som kikker på kinnet for å se om arret i serien faktisk er der, sier Hagen.

EXIT-GJENGEN: Pål Sverre Hagen (t.h) er i godt selskap i NRK-serien, hvor han spiller mot Simon J. Berger, Tobias Santelmann og Jon Øigarden. Foto: Vidar Ruud

Han utdyper:

– Jeg har oppdaget et behov for å si til naboer og nye folk, at det er ikke hele storyen. Det kan ta litt tid for folk å forstå at man er en helt vanlig person, hvis man har fått et litt sterkt inntrykk fra tv, sier Hagen.

Pål Sverre Hagen, trebarnsfaren som siden 2016 har vært gift med Evelyn Hagen, innrømmer at det hender karakterene hans likevel blir med hjem.

– Det er litt sånn at måten de snakker på eller gjør ting på kan sitte igjen i kroppen. Jeg har hatt karakterer som banner mye for eksempel, hvor jeg har måttet skjerpe meg. «Vet du hva, jeg trenger faktisk ikke å snakke sånn lenger nå», sier den anerkjente skuespilleren med et smil.

Elleve Amanda-nominasjoner

I tillegg til skuespiller-kategoriene, er det en hel rekke priser som skal deles ut under Filmfestivalen i Haugesund 21. august.

Årets store nominasjonsvinner, er filmen «Ninjababy». Den kan stikke av med intet mindre enn elleve priser, tett etterfulgt av «Den største forbrytelsen» som har ni nominasjoner.

Her er alle de nominerte til Amandaprisen 2021:

Beste norske kinofilm

- «Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent Ingvil Giske)

- «Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

- «Ninjababy» (regi: Yngvild Sve Flikke, produsent: Yngve Sæther)

Beste regi

- Benjamin Ree for «Kunstneren og tyven»

- Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen for «Tottori – Sommeren vi var alene»

- Yngvild Sve Flikke for «Ninjababy»

Beste mannlige skuespiller

- Arthur Berning for «Ninjababy»

- Jakob Oftebro for «Den største forbrytelsen»

- Pål Sverre Hagen for «Dianas bryllup»

Beste kvinnelige skuespiller

- Birgitte Larsen for «Gritt»

- Kathrine Thorborg Johansen for «Oslo – København»

- Kristine Kujath Thorp for «Ninjababy»

Mannlig birolle

- Nader Khademi for «Ninjababy»

- Dennis Storhøi for «Prosjekt Z»

- Michalis Koutsogiannakis for «Den største forbrytelsen»

Beste kvinnelige birolle

- Pia Halvorsen for «Den største forbrytelsen»

- Marte Magnusdotter Solem for «HAN»

- Marte Wexelsen Goksøyr for «Gritt»

Beste barnefilm

- «Bortebane» (regi: Line Hatland, prod: Ingvil Giske og Mari Monrad Vistven)

- «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret » (regi: Gunhild Enger og Rune Spaans, produsent: Ingunn Sundelin og Eric Vogel)

- «Tottori – Sommeren vi var alene» (regi: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen, produsent: Gary Cranner)

Beste dokumentarfilm

- «Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm, Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

- «Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent: Ingvil Giske)

- «Odelsgut og fantefølge» (regi: Merethe Offerdal Tveit, produsent: Kristine Ann Skaret)

Beste filmmanus

- Benjamin Ree og Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

- Itonje Søimer Guttormsen for «Gritt»

- Johan Fasting, medforfattere; Yngvild Sve Flikke og Inga H. Sætre for «Ninjababy»

Beste utenlandske kinofilm

- «Et glass til» (Regi: Thomas Vinterberg, distributør: Arthaus)

- «The Father» (Regi: Florian Zeller, distributør: Storytelling Media)

- «Promising Young Woman» (Regi: Emerald Fennell, distributør: United International Pictures)

Beste kortfilm

- «Greetings from Myanmar» (Regi og produsent: Sunniva Sundby og Andreas J. Riiser)

- «Sju Mil» (Regi og produsent: Eilif Bremer Landsem)

- «What is a Woman» (Regi og produsent: Marin Håskjold)

Beste originalmusikk

- Johan Söderqvist for «Den største forbrytelsen»

- Kåre Chr. Vestrheim for «Ninjababy»

- Thomas Dybdahl for «Tottori – Sommeren vi var alene»

Beste Produksjonsdesign/scenografi

- Nina Buer Brun, Marianne Stranger og Ann Kristin Talleraas for «Gritt»

- Olve Askim for «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret»

- Ulrika Axén og Tobias Eiving for «Den største forbrytelsen»

Beste lyddesign

- Alexander Dudarev for «Gunda»

- Erik Ljunggren for «Gritt»

- Hugo Ekornes og Gisle Tveito for «Ninjababy»

Beste maske/sminke

- Grethe Gunn Solberg Hansen for «Dianas bryllup»

- Maria Bjørnnes Hermansen og Fie Baro for «Prosjekt Z»

- Sara Klänge for «Den største forbrytelsen»

Beste foto

- Egil Håskjold Larsen og Victor Kossakovsky for «Gunda»

- Marianne Bakke for «Ninjababy»

- Patrik Säfström og Egil Håskjold Larsen for «Gritt»

Beste visuelle effekter

- Dennis Kleyn og Peer Lemmers for «Dragevokterens jul»

- Inga H. Sætre for «Ninjababy»

- Lars Erik Hansen for «Den største forbrytelsen»

Beste klipp

- Christian Siebenherz og Elise Solberg for «Den største forbrytelsen»

- Karen Gravås for «Ninjababy»

- Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

Beste kostyme

- Anne Pedersen for «Den største forbrytelsen»

- Ida Toft for «Dianas bryllup»

- Ingjerd Meland, Marianne Stranger, Itonje Søimer Guttormsen, Birgitte Larsen og Nina Buer Brun for «Gritt»