«Jackass»-stjerne fikk besøksforbud etter påståtte drapstrusler

Regissør bak filmen «Jackass 4», Jeff Tremaine, søkte nylig om besøksforbud for radiovert og «Jackass»-profilen Bam Margera.

Tirsdag ble besøksforbudet innvilget for en periode på tre år.

Det skriver People.

Ble droppet fra «Jackass»

MOTTOK TRUSLER: Regissør Jeff Tremaine hevder å ha mottatt trusler fra Bam Margera. Foto: Kennell Krista

Bakgrunnen for besøksforbudet er at Margera angivelig skal ha sendt drapstrusler til Tremaine og hans familie.

Disse truslene skal ha startet etter at Margera ble droppet fra innspillingen av «Jackass 4» for å ikke ha fulgt kontrakten. Filmen kommer ut 22. oktober i år.

Dokumenter fra prosessen viser skjermbilder fra tekstmeldinger som skal ha bli sendt fra Margera sin telefon. På et av skjermbildene sier han at truslene mot Tremaines barn «kom fra bunnen av hans hjerte».

Besøksforbudet til Margera gjelder også Tremaines kone og to barn.

– Krefter som en trollmann

41-åringen fikk først et midlertidig besøksforbud i slutten av mai, før det permanente besøksforbudet på tre år ble godkjent.

I begjæringen om besøksforbud beskriver Tremaine hvordan Margera skal ha truet han gjennom meldinger og telefonsamtaler.

Ifølge Tremaine skal Margera ha ringt og påstått at han hadde krefter som en trollmann. Margera skal også ha sagt at han kunne lage lyn ved å snakke i tallkombinasjoner i stedet for engelsk.

Tremaine forteller at han er svært bekymret etter disse meldingene:

– Jeg er veldig redd for min, og min families, personlige sikkerhet, skrev han i begjæringen.

REHAB: Bam Margera var på rehab under innspilling og har i ettertid sagt at Jackass-familien han forrådt og avvist han. Foto: Lee Celano

Var på rehab

Margera har tidligere uttalt at hans «Jackass»-kolleger Johnny Knoxwille og Tremaine har forrådt og avvist han.

Ifølge Complex har Margera uttalt at han ikke ble med i den fjerde filmen på grunn av sin nylige historie med rusmisbruk og juridiske problemer.

Under selve filminnspillingen skal han også har vært innom rehab flere ganger og produksjonen skal ha bedt han om å ta en pause.

Margera hevder også at de ba han om å ta rusttester regelmessig og ta antidepressiva foran produksjonen.