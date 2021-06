Russ må i fengsel etter grov voldsbruk

Det var under et russearrangement på Flatholmen i Ålesund i juni i fjor at de tre 19-åringene slo og sparket fornærmede en rekke ganger. En video viser at volden ble utført med stor kraft og at en av de tiltalte tar fart før han sparker fornærmede.

– Det er vektlagt at det er tale om et omfattende angrep fra flere som ble rettet mot en person som i situasjonen var forsvarsløs og presset inn til en parkert buss uten mulighet til å unnslippe. Selv om hendelsen var relativt kortvarig, må angrepet der og da ha fortonet seg som massivt og skremmende, heter det i dommen.

De tre erkjente straffskyld da de møtte i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund. Tingretten har dømt alle tre til 75 dagers ubetinget fengsel for grov kroppskrenkelse.

– Ved straffeutmålingen legges det vekt på at det har tatt til sammen ett år før saken kom til behandling i retten, uten at dette kan legges de tiltalte til last. Tatt i betraktning de tiltaltes unge alder er det forståelig at ventetiden har vært en belastning for dem, konkluderer tingretten.

Dommen er enstemmig.