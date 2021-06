Kilder til TV 2: MDG-Lan nekter å gå - «mest sannsynlig» at byrådet går av

Hverken Rødt eller MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg har så langt vært villige til å gi seg. Dermed går det mot at mistillitsforslaget mot Berg blir vedtatt og at byrådet går av etter at byrådsleder Raymond Johansen har stilt kabinettspørsmål i bystyremøtet klokken 12, forteller TV 2s rødgrønne kilder.

SISTE: Arbeiderpartiet og SV har hasteinnkalt til møte i bystyregruppen klokken 11.00. Temaet for møtet er «situasjonen i bystyret».

TV 2 har snakket med en rekke kilder i og tett på byrådet.

Kildene forteller om et dramatisk døgn etter at Rødts gruppeleder i går holdt en pressekonferanse der hun varslet at partiet stiller seg bak mistillitsforslaget mot Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat og byråd.

Det har vært svært hyppig kontakt mellom de tre byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG og gjort forsøk på å finne en løsning der de unngår at byrådet går av.

TV 2s kilder bekrefter at byrådspartiene har forsøkt å finne en løsning som innebærer ett av disse to utfallene:

NEKTER Å GÅ: Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Heiko Junge

1. At Lan Marie Nguyen Berg frivillig trekker seg. Etter det TV 2 forstår har både SV og Ap åpnet for denne løsningen, og pekt blant annet på at hun uansett ligger an til å bli valgt inn på Stortinget om få måneder. Berg og MDG har imidlertid avvist dette, senest onsdag morgen.

2. At Rødt stemmer mot mistillitsforslaget etter kabinettspørsmål fra Raymond Johansen, i bytte mot andre gjennomslag. TV 2 er ikke kjent med hvilke politiske gjennomslag byrådspartiene skal ha tilbudt Rødt. Rødt har så langt avvist en slik avtale.

TV 2s kilder i byrådet sier de nå vurderer det som mest sannsynlig at byrådet går av etter at mistillitsforslaget mot Lan Marie Nguyen Berg blir vedtatt rundt klokken 12.30.

Dermed vil byrådet gå over til å være et forretningsministerium frem til et nytt byråd er på plass.

Bystyrets møte, hvor mistillitsforslaget skal behandles, begynner klokken 12.00.

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at han møter pressen 13.30.



Hverken Raymond Johansen eller Lan Marie Nguyen Berg har svart på TV 2s henvendelser onsdag morgen.