Åpner for etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser de om at det nå blir mulig å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet.

Er man fullvaksinert med en vaksine som er godkjent av EMA vil man dermed slippe innreisekarantene.

For å få registreringen godkjent må man be om en konsultasjon hos fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste i Norge. Godkjenning kan skje før man reiser til Norge.

– Det er viktig at helsepersonellet som skal etterregistrere vaksinene får god veiledning, slik at de er trygge på at informasjonen er mest mulig korrekt, sier Høie.