Putin og Biden med historisk håndtrykk

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin møttes like etter klokken 13 i Genève, i det som er ventet å bli et fem timer langt møte. Det er første gang de to møtes som presidenter.

– Det er alltid best å møtes ansikt til ansikt, sa Biden til Putin i en kort presseseanse før møtet startet.

Se det historiske første møtet øverst i saken.

Det var et massivt presseoppbud både utenfor og innenfor Villa La Grange, den historiske villaen i Genève hvor møtet finner sted.

– Jeg ønsker å takke for initiativet til å møtes i dag, sa Putin på russisk, før en tolk oversatte.

– Jeg håper at møtet vårt blir produktivt, sa den russiske presidenten før de to presidentene satte seg ned for å diskutere en rekke kompliserte temaer.

Mange tunge tema

Forholdet mellom de to landene er omtalt som dårligere enn på mange tiår, og begge parter har senket forventningene til hva som kan komme ut av møtet.

– Dette blir ikke en historisk dag, men det er en stor prestasjon bare at de møtes, sier den russiske presidentens talsmann, Dmitirij Peskov, til statlig russisk TV før møtet. Han legger til at møtet kan utvides om nødvendig.

En rekke vanskelige saker står på dagsordenen. Biden-regjeringen har kritisert Russland for menneskerettsbrudd, omfattende dataangrep, forgiftningen og fengslingen av Aleksej Navalnyj og styrkeoppbygging ved grensa mot Ukraina.

Russland på sin side reagerer blant annet på militære baser og Nato-øvelser nær russisk territorium, noe de anser som en provokasjon.



Kan forlenges

Møtet er ventet å vare i opptil fem timer, uten pauser eller måltider. Det er kun politikk som står på agendaen når presidentene i USA og Russland møtes i den historiske villaen Villa La Grange ved Genèvesjøen.

– Dagsordenen er så omfattende at det absolutt vil være utfordrende å begrense den til samtaler i fire eller fem timer, sa Peskov.

Amerikanske talsmenn bekreftet dette, og la til at det verken blir tid til pauser eller et felles måltid for de to presidentene.

Det vil ikke brytes brød, sier en høytstående amerikansk tjenestemann, som ønsker å være anonym, til nyhetsbyrået AFP.



Biden ankom sist

Biden ankom Genève tirsdag ettermiddag, og Putin ankom like før klokken 12.30 – En halv time før møtet etter planen skal igangsettes.

Et par minutter over 13 ankom Putins kortesje til Villa La Grange. USAs president lot deretter vente på seg, og først et kvarter senere rullet Bidens svarte limousin opp foran inngangen. Deretter gikk det ytterligere ett minutt før bildøren ble åpnet, uvisst av hvilken grunn.

Fem minutter senere kom de tre mennene ut igjen. Tilsynelatende alvorstynget lyttet Putin og Biden til en kort velkomsttale fra den sveitsiske presidenten, før de igjen vendte ryggen til kameraene og gikk inn i den over 350 år gamle villaen.

Enormt sikkerhetsopplegg

4000 personer er involvert i det massive sikkerhetsoppbudet rundt møtet. Sveits har hatt knappe to uker til å få møtet i stand.

Forholdet mellom USA og Russland er svært anspent, men begge land håper på grobunn for bedre dialog. Putin sa tidligere i uken at han håper møtet kan bedre det kompliserte forholdet til USA. Han skrøt av at Biden hadde gjenopprettet Ny start-avtalen, hans hans forjenger, Donald Trump, trakk USA ut av.

Biden har i forkant også uttalt at han har håp om å finne løsninger om samarbeid dersom Russland er villig. Han har også understreket at han vil gjøre det klart overfor Putin hvor grensene går i spørsmål der de to er uenige.

Møtet er siste stopp på Bidens første rundtur i Europa som president.