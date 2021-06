Varsler pressekonferanse om Lan Marie Berg klokken 13.15

Klokken 13.15 onsdag, inviterer Oslo bystyre til pressekonferanse i Oslo Rådhus. Temaet er mistillitsforslaget mot byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

Tirsdag ble det klart at Rødt i Oslo vil stemme for et mistillitsforslag mot Lan Marie Berg i Miljøpartiet De Grønne.

Klokken 1315 onsdag avholder Oslo bystyre pressekonferanse om mistillitsforslaget. Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Budsjettsprekk

Bakgrunnen for mistillitsforslaget, som ble fremmet av Fremskrittspartiet, handler om Oslo reservevannforsyning. Byggingen av reserveløsningen skal etter planen stå ferdig i 2028, og det er Mattilsynet som har pålagt Oslo kommune å sikre vannforsyningen til Oslos befolkning.

Prosjektet, som bygges på Huseby i Oslo, har blitt langt dyrere enn det som har vært kostnadsberegningen fra starten.

Reservevannforsyningen anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne. Dette ble kjent 20. mai i år.

Budsjettsprekken har blant annet blitt forklart med at tunnelene som skal frakte vannet under bakken, ble langt dyrere, skriver Aftenposten.

Mistillitsforslaget ble raskt fremmet fra Fremskrittspartiet.

Kan trekke seg

Forslaget fikk etter hvert støtte fra seks partier med til sammen 27 av 59 representanter. Tungen på vektskålen var Rødt, med deres fire representanter.

Kritikken mot Berg har i stor grad handlet om mangelfull informasjon til bystyret om milliardsprekken.

Berg skrev på sin Facebook-side tirsdag at hun er uenig i dette, og at kostnadssprekken ikke handler om dårlig styring - men om økte priser i markedet.

Det er imidlertid usikkert hva som nå skjer videre og hvordan byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil håndtere mistilliten mot sin egen byråd.

Berg kan velge å trekke seg, men byrådslederen kan også stille et såkalt kabinettsspørsmål, som betyr at hele byrådet går av sammen med Berg.

Det finnes også en mulighet for at MDG velger å tre ut av byrådssamarbeidet.