Kaos på grensen – har satt ned krisestab

Justisminister Monica Mæland (H) og politidirektør Benedicte Bjørnland besøker onsdag svenskegrensen. De håper å få på plass en løsning som tar brodden av de verste kødannelsene for de som reiser over grensen i jobbsammenheng.

Siden regjeringen åpnet for reiser til Sverige uten karantene for fullvaksinerte har det vært timelange køer for å komme inn i Norge.

Øst politidistrikt har nå satt ned krisestab for å forsøke å finne en løsning på hvordan de skal bedre håndtere oppdraget på grensen.

Hovedproblemene er transportørene

Justisminister Mæland mener hovedutfordringen er å finne løsning som bedrer forholdene for transportører og dagpendlere som reiser over grensen.

– De som drar på fritidssreiser er vi ikke så bekymret for, de tåler å stå i kø, sier Mæland.

Hun understreker at det er avgjørende for pandemihåndteringen at man fortsetter å ha streng grensekontroll.

– Vi har reglene nå for å hindre importsmitte. Det er ikke lenge siden Oslo og Viken åpnet opp igjen, og nå må vi sikre oss mot at importsmitten ikke øker igjen.

Det som skjer i grensekontrollen er at alle må vise frem elektroniske reiseregistreringsskjemaer. Politidirektør Bjørnland opplyser at en av årsaken til kødannelsene er at ikke alle har fylt ut disse på forhånd, og at grensepasseringen kunne gått mer effektivt om folk var flinkere til å komme forberedt.

Hun erkjenner også at ressursene på grensen ikke står i stil til pågangen.

– Jeg opplever at Øst politidistrikt gjør en svært samvittighetsfull og profesjonell jobb etter forholdene, men de har logistiske utfordringer, sier Bjørnland.

– Når smitten går ned, vil vi åpne ytterligere

Første prioritet for justisminister Mæland er å få på plass en løsning for dagpendlere og transportører som benytter grensepasseringen.

Nå som smitten er på vei ned i Norge håper hun også å kunne åpne grensen ytterligere i den nærmeste tiden.

– Etter hvert som smitten går ned vil vi åpne ytterligere opp, men akkurat nå er vi opptatt av å holde kontroll, og da må vi ha streng kontroll, sier Mæland.