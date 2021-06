Kraftig smitteøkning etter festing: – Kan få betydning for gjenåpning

22 av de smittede er bosatt i Stavanger. Her er 18 nærkontakter, mens fire har usikker eller ukjent smittekilde. Bortimot alle er mellom 19 og 29 år.

I en pressemelding skriver kommunen at syv er relatert til utesteder og åtte til private fester hjemme hvor det har vært mange flere enn anbefalt.

– Vi ser dessverre at mange opplever gjenåpningen som en beskjed om at ting er normalt, og at smittevernrådene ikke lenger er nødvendige. Verken anbefalinger om maks ti gjester hjemme eller anbefalinger om avstand er overholdt på private sammenkomster hjemme, sier helsesjef i kommunen, Runar Johannessen.

SAMLINGSPUNKT: Vågen i Stavanger er en populær destinasjon på Nord-Jæren. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Noen serveringssteder klarer ikke å forhindre smittespredning godt nok. Dette handler både om serveringsstedets evne til å ivareta smittevern, og om befolkningens vilje til å overholde smittevernreglene, sier han videre.

Stavanger kommune vil nå vurdere behovet for å gjeninnføre lokale tiltak.

– Slik situasjonen utvikler seg nå med mange positive og smitte på tvers av flere kommuner, er det grunn til å ta en vurdering på punktene om videre gjenåpning, sier Johannessen.

Tilfeller knyttet til utested

Vikarierende kommuneoverlege i Sandnes, Svein Henning Haarr, sier at de fleste av de 16 smittede i hans kommune er gjester på utestedet Beverly i Stavanger, mens noen er nærkontakter av gjestene.

– Jeg tror ikke all smitten har foregått innendørs. Noe har nok foregått i kø og området rundt utestedet. Det har nok skjedd en neglisjering av smittevernreglene. Folk har vært i festmodus, sier Haarr til Stavanger Aftenblad.

I tillegg til smittetilfellene i Stavanger og Sandnes, er det registrert tre tilfeller i Randaberg kommune og fire i Sola kommune.

Haarr vurderer sannsynligheten for at dette fører til et nytt utbrudd av ukontrollert smitte som lav.

– Det er begrenset til en ganske snever aldersgruppe. Etter hvert tror jeg vi har god kontroll. Det er omfattende smittesporing som pågår nå, sier han til TV 2.

Samtidig forventer han at det vil bli registrert en del smittede nærkontakter i dagene som kommer.

– Hvordan har smittevernet på Beverly vært?

– Det skal ha vært rimelig god kontroll inne. Problemet har vært køen utenfor og folk som har stått tett i tett lenger ute i gata. Jeg har sett noen bilder, og det er ikke akkurat etter smittevernreglene.

– Forventer du mye festsmitte i sommer?

– Ja, det tror jeg fort vi kan se. Det er nok en holdning blant mange at nå når vi har begynt på gjenåpningen, så slapper folk mye mer av, sier Haarr.

– Har vært uheldige

Utestedet Beverly ligger i Vågen i Stavanger, og er et av byens mest populære utesteder.

– Vi har vært uheldige. Beverly er jo en samlingsplass for mange som er bosatt i forskjellige kommuner på Nord-Jæren. Det skal ikke så veldig mye til når viruset er så smittsomt, sier Øyvind Sørensen, bartender på Beverly til TV 2.

Han mener de har opptrådt forsvarlig.

– Jeg vil si at vi har vært en slags festbrems, og det har ikke vært lett. Men vi har funnet løsninger som gjør at vi klarer å opprettholde smittevernreglene. Jeg tror det største problemet er det som skjer utenfor, for vi har gode rutiner, sier han.

Oppbemanner

Nå som fellesferien er i anmarsj, setter de inn ekstra vektere i håp om å unngå situasjoner som denne.

– Så får vi se på om vi må oppjustere enda mer og om vi må være enda mer nøye, sier Sørensen.

Han opplever at de fleste gjestene vet at det er strenge smittevernregler, men at det finnes enkelte grupper som lar det skli ut når man har drukket alkohol.

Sørensen mener det hadde hjulpet med forlengede åpningstider og utvidet uteservering.

– Da får gjestene bedre plass og de trenger ikke komme til samme tid, sier han.

– Hva synes du om at smitten knyttes til deres utested?

– Det er ikke kjekt når navnet vårt kommer i media med negativt fortegn. Vi vil selvfølgelig ikke være i veien for at smitten skal gå over, og vi har respekt for folk som er hjemme og de som for eksempel ikke får besøke besteforeldrene sine. Samtidig driver vi en bedrift og da er det en risiko, sier han.