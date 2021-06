Nav tror arbeidsledigheten er tilbake til «normalen» i 2022

Nye prognoser fra Nav viser at arbeidsmarkedet vil være tilbake til normalen mye tidligere enn antatt.

– Nå ser vi en veldig positiv utvikling. Situasjonen har bedret seg raskere enn vi forventet, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til E24.

I forrige kvartal regnet Nav med at arbeidsledigheten fremdeles ville være på et mye høyere nivå ved utgangen av 2022 enn den var før koronakrisen, men i prognosen for tredje kvartal er de mer optimistiske.

Fortsatt høyere

Nav regner med en registrert arbeidsledighet på henholdsvis 3,3 og 2,6 prosent av arbeidsstyrken i 2021 og 2022.



2,6 prosent tilsvarer snittet for arbeidsledigheten i de 15 årene før koronakrisen, men i 2019 var arbeidsledigheten på 2,3 prosent.

– Det vil fortsatt være høyere arbeidsledighet ved utgangen av 2022 enn det var i forkant av koronakrisen, men nærmere normale nivåer historisk sett, sier Holte.