Fotballryktene: – Superstjernene i spinnvill byttehandel

Raheem Sterling har ved en rekke anledninger vært koblet til en overgang bort fra Manchester City. Nå melder imidlertid Manchester Evening News at 26-åringen blir værende hos den regjerende seriemesteren også neste sesong.

Det gjør ikke Bernardo Silva, ifølge rapportene. Athletic skriver at portugiseren ønsker å forlate Manchester City denne sommeren, uten at Pep Guardiola skal være særlig begeistret over tanken på å miste 26-åringen.

Manchester United har tilbudt Cristiano Ronaldo 17 millioner pund i året for å lokke ham til klubben. Som en sentral del av overgangen fra Juventus, skal de også være villig til å sende Paul Pogba motsatt vei, ifølge Gazzetta dello sport. Dermed kan både Ronaldo og Pogba ende opp med en retur til sine tidligere klubber.

Kingsley Coman, som også har vært koblet til Manchester United, kommer neppe til å forlate Bayern München etter å ha fått beskjed om at han er en sentral del av klubbens nye trener, Julian Nagelsmanns fremtidsplaner, skriver Goal.

Arsenal følger Ajax-keeper Andre Onana tett, men har ennå ikke kommet med et formelt bud på 25-åringen, skriver Goal.

En London-laget derimot skal ha lagt inn bud på, er angivelig den belgiske midtbanespilleren Albert Sambi Lokonga. Hans nåværende klubb, Anderlecht, skal imidlertid ikke være fornøyd med budet på 13,5 millioner pund, melder Mail.

Barcelona har vært i samtaler med Ousmane Dembeles representanter om en mulig kontraktsforlengelse, uten at disse foreløpig har ført frem, melder Marca.

Brighton er så fornøyd med Danny Welbecks innsats i den hvite og blå drakten at de ønsker å forlenge 30-åringens kontrakt, ifølge Brighton Argus.

Fulhams trener, Scott Parker, er i ferd med å forlate sin jobb til fordel for divisjonskollega Bournemouth, skriver Telegraph.

Fulham ifølge fotballnettstedet 90 Min, satt opp en liste over potensielle erstattere for ham, som inkluderer Swanseas Steve Cooper, Barnsleys trener Valerien Ismal og tidligere assistent i klubben, Javier Pereira.