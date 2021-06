Israelske luftangrep mot Gaza etter angrep med brannballonger

Israel har rettet nye luftangrep mot Gaza, etter at det ble sendt brannballonger fra palestinsk side. Angrepene er de første på en knapp måned.

Angrepene fant sted tidlig onsdag lokal tid, etter at militante på palestinsk side sendte brannballonger inn i Sør-Israel, opplyser sikkerhetskilder og vitner til nyhetsbyrået AFP.

Sent tirsdag kveld meldte en radiostasjon som drives av Hamas om at israelske luftstyrker angrep en palestinsk treningsleir på Gaza-stripen, dette skriver Reuters. Nå bombes det også i Gaza by.

De israelske angrepene rammet minst ett område øst for Khan Younes, sør på Gazastripen, får AFP opplyst.

Bryter våpenhvilen

Det israelske forsvaret IDF sier de har rammet «militæranlegg tilhørende terrororganisasjonen Hamas», og legger til at «fasiliteter og møtesteder for terrorister» i Khan Younes var målet.

Dette er det første luftangrepet siden våpenhvilen mellom Israel og Hamas som trådte i kraft 21. mai. 260 palestinere og 13 israelere ble drept etter elleve dager med krig.

Hamas har truet med å handle som et svar på en marsj for israelske jødiske høyrenasjonalister, som foregikk i Jerusalem tirsdag.

Forberedt

Den israelske statsministeren Naftali Bennett har tidligere uttalt at Israels myndigheter ikke bør tolerere brannballonger, og at dette bør hevnes på lik linje med raketter.

Talsmann Avichay Adraee bekrefter på Twitter at det israelske forsvaret har gjennomført angrep, og skriver videre at IDF er forberedt på «alle scenarioer, inkludert nye kamper i møte med fortsettelsen av terrorhandlinger som springer ut fra Gaza».