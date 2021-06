Tør ikke garantere at alle griser har det bra

ÆRLIG TALT (TV 2): Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag reagerte sterkt på bilder av alvorlige brudd på dyrevelferden. Likevel tør hun ikke garantere at alle griser kommer til å ha det bra.

å beI 2019 lovet politikerne at de ville ta tak i dyrevelferden i norske grisefjøs. Siden har aktivister ulovlig tatt seg inn på flere grisefjøs rundt omkring i landet.

Igjen har de avdekket alvorlige brudd på dyrevelferden.

Styreleder i Nortura Trina Hasvang Vaag sier at hun selv reagerte på de sterke bildene som ble publisert på NRK.

– Jeg er bonde selv og jobber med dyr, og er opptatt av at dyrene skal ha det bra. Det materialet som NRK har vist, det viser at ikke alle dyr har det bra. Det reagerte også vi sterkt på, sier hun i tirsdagens episode av Ærlig talt på TV 2.

Lovet en bedring

Nortura slakter og selger svin som de kjøper av norske bønder. Ifølge NRK har en av bøndene levert svin til Nortura så sent som i februar, altså på samme tid som bildene ble tatt.

– Dere satt og så matminister Bollestad rett inn i øynene og lovet på tro og ære at nå skulle dere ordne opp i dette. Matministeren vår trodde på dere.

– Vi jobber med tett rapportering, det gjør vi den dag i dag.

13 av gårdene som hadde brutt dyrevelferden var blant Nortura sine produsenter, og Vaag legger vekt på at de selv hadde oppdaget avvik ved halvparten av disse. I slike tilfeller går de inn og bedrer dyrevelferden.

– Dere gikk så langt at dere lagde en reklameplakat til oss forbrukere, og sa: «står det gilde på pakken, skal du være trygg på at dyrene har hatt det bra»

– Vi gjorde det, og vi står fortsatt på det.

– Så denne reklamen kommer dere ikke til å bruke igjen?

– Nei.

Kan ikke garantere at alle griser har det bra

Norsk svinekjøtt selges billig, en pakke med koteletter kan for eksempel koste rundt femti kroner. Vaag mener at fokuset på billig mat presser både bonden og matindustrien.

– Hvis disse kotelettene hadde kostet dobbelt så mye, altså hundre kroner, ville det da vært lettere å sikre en god dyrevelferd?

– Jeg mener at det å gi bonden bedre økonomi, vil også gi bonden muligheten til å kunne investere i større grad i dyrevelferd.

I tiden som kommer vil Nortura jobbe videre med å bedre dyrevelferden hos sine produsenter, men de kan ikke love at de når sin nullvisjon.

– Vi kan ikke garantere. Men det betyr ikke at vi ikke jobber like hardt, for det gjør vi.

– Vi er tydeligvis ikke i mål

Vaag mener at bildene ikke er representativ for den norske svineproduksjonen.

– Vi fortsetter det arbeidet vi har gjort, men i tillegg tar vi en intern gjennomgang på svakheter og hvor vi kan bli bedre.

– Men det var jo nettopp det dere skulle gjøre i 2019, altså for to år siden. Da skulle dere rydde opp.

– Det er gjort en betydelig jobb i næringen, men det betyr ikke at vi er i mål. Vi har en nullvisjon i forhold til dårlig dyrevelferd, og vi er tydeligvis ikke i mål, sier Vaag.