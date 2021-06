Jeg sitter bak rattet i en Nissan GT-R - en bil som har 570 hestekrefter, firehjulsdrift og en 3,8-liters V6-motor under panseret. Ved siden av meg er Bjarte Ragnhildstveit fra God Morgen, Norge på TV 2 . Han sitter i en knall oransj McLaren 570S. Også den med 570 hestekrefter, men her er det bakhjulsdrift og midtmontert motor.

Begge leverer 0-100 km/t på rundt 3 sekunder og har en toppfart på over 320 km/t.

McLaren er en del lettere, men med ren bakhjulsdrift er det verre å plante kreftene i bakken i starten.

Det er kort sagt ikke gitt, hvem som skal stikke av med seieren i denne duellen.

Voldsomt brøl

Vi har blitt enige om å kjøre "rullende start", i stedet for launch control.

De to bilene ligger nå rett ved siden av hverandre. Jeg veksler mellom å se på speedometeret og bilen ved siden av. Vi har blitt enige om å ligge i 40 km/t når vi passerer flaggene.

I det fronten passerer flagget, plantes høyrefoten i gulvet. Et voldsomt brøl fra motoren i bilen ved siden av, avslører at Bjarte også er i gang.

Nå er det bare å krysse fingrene for at giringen sitter – og at firehjulsdriften kan løfte meg og GT-R til seier!

Video: Se kompisene i dragrace-duell

Full gass på flystripa på Gardermoen gir en toppfart på over 200 km/t, når du kjører i biler som bygget for fart. Som disse to.

Økning i antall besøkende

På Gardermoen Raceway kan hvem som helst som har førerkort, møte opp og kjøre dragrace med sin egen, eller en leid bil. Her får man virkelig kjenne på kreftene i bilen – på en av Nord-Europas råeste dragrace-baner.

Pågangen har vært økende de siste årene, og i forbindelse med årets sommer, er det ventet enda flere besøkende.

– Vi ser at flere og flere får opp øynene for dette. I tillegg til dragrace, tilbyr vi også kjøring av ulike biler på en bane vi har laget like ved siden av stripa, forteller Alexander Mørk, som er daglig leder for Trackday.

Sikret seg drømmebilen

Hva foretrekker du? Amerikansk muskelbil, japansk gatebil-ikon eller britisk superbil? Trackday har et bredt utvalg av bilmodeller som kan leies.

Bil-sommer

Trackday har over 30 ulike biler tilgjengelig for utleie – og er med det blant de største i Europa. Her kan du kjøre alt fra gamle klassikere, til nye superbiler.

– Noe av det som gjør vårt tilbud spesielt, er at vi tilbyr kjøring på vanlig landevei, i tillegg til kjøring på bane. På slike dager som dette, med sol og skikkelig sommerstemning, er lite som kan måle seg med å kjøre rundt i for eksempel en åpen italiensk sportsbil, sier Mørk.

Hvordan det går med duellen? Det kan du se i videovinduet øverst i denne artikkelen. Det vi kan røpe, allerede nå, er at det ble jevnt!

Se video: Vi tar deg med til Norges råeste racerbane, som også er åpen for publikum. Se hva eksperten sier er den vanligste feilen til nybegynnere:

